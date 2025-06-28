Чи рятують підвали та чи діє правило двох стін: роз'яснення

Підвали не рятують або більше жаху в маси...

Днями представники ДСНС зробили низку заяв, до яких, з одного боку, важливо і корисно прислухатися, а з іншого, прозвучали вони дуже і дуже дивно.

Йдеться про повідомлення про те, що підвали і правило "двох стін" вже не рятують і для порятунку життя необхідні надійніші та спеціалізованіші місця, на кшталт бомбосховища і метро. Зрозуміло, від таких заяв наших громадян, які і так від новин і від безсонних ночей перебувають у нескінченному, конвульсуючому стресі, поплавило ще більше.

Хоча, насправді, у сказаному особливо немає нічого нового, але все ж, сказано це було з мінімальною емпатією і недостатнім роз'ясненням – мінімальною пояснювальною базою.

Підвали не рятують.

Підвали не рятують від чого? Розглянемо основні засоби ураження, які застосовуються РОВ для терору цивільного населення тилової України. І до цих засобів належать як дрони-камікадзе, так і ракетні засоби.

Найнебезпечнішим засобом ураження були, є і будуть балістична та аеробалістична ракети 9М723 ОТРК "Іскандер" і Х-47М2 "Кинджал", а також крилата Х-22/32.

Небезпека 9М723/Х-47М2 полягає в тому, що ці ракети як бойову частину використовують п'ятисоткілограмові бетонобійні бомби БЕТАБ-500. Фактично, пікірування під прямим кутом такої ракети, з такою БЧ дає змогу пробити не тільки багатоповерхівку наскрізь, а й заглибитися в підвал, з подальшою детонацією. Але ця загроза була у 2022, 2023, 2024 і продовжує зберігатися у 2025-му. Тобто, нічого принципово нового на четвертий рік війни не відбулося.

Що ж до Х-22/32, то її небезпека в потужності бойової частини – 950 кг вибухової речовини, вибух якої складає багатоповерхівку як картковий будиночок. Згадати хоча б трагедію в Дніпрі 14 січня 2023 року.

Зі свого боку, чи врятує підвал, якщо 9М723/Х-47М2 вибухне за 50 метрів від будинку? Так. Чи врятує підвал, якщо на будинок впаде розгінний блок 9М723/Х-47М2? Так. Чи врятує підвал, якщо по будинку прилетить касетна БЧ 9М723/Х-47М2? Так!

Так само підвал рятує від усіх типів касетних бойових частин, від ударів ракетами Х-59/69, Х-31П і ракет, без бетонобійних бойових частин.

Підвал врятує, якщо в будинок влітає дрон-камікадзе Shahed-136. Питання, чи врятує підвал, якщо Shahed-136 влетить у 16 поверх? Так. А якщо у 8-й або 7-й поверх? Так. Навіть якщо в 3-й.

Що не врятує від усього перерахованого вище, то це точно не знаходження біля вікна і, споглядання роботи ППО, з подальшою відео-фіксацією.

Що ж до двох стін, то цей принцип не рятує від Shahed-136 з початку 2025 року, коли РВВ стали активно застосовувати бойові частини масою 90 кг. А ось від прямого попадання ракети дві стіни ніколи не рятували. Тобто, знову-таки, особливо нічого нового з 2022 року... Загрози залишилися ті самі, так само як і можливості вберегтися від них. І підвал являє собою порятунок у 90% від усіх перерахованих вище загроз.

На жаль, у багатьох поруч із будинком немає бомбосховищ, тим більше це стосується метро. Підвали і паркінги для багатьох є єдиними місцями для укриття. Але, коли звучить однозначне – підвал не рятує, людей остаточно плавить, а навіщо вставати посеред ночі, і спускатися в сирий, брудний підвал, якщо він не врятує - будь, що буде!

Своєю чергою, наші жалісливі ЗМІ заголовки саме з таким контекстом роздули найжирнішим шрифтом із гіпертрофованою увагою до вирваного з контексту шокуючого змісту.

Ось так і живемо, в одних проблеми з пояснювальними навичками, в інших з оповідними. Для росії завжди було важливим сіяти терор і паніку серед українців, запускаючи масштабні деморалізуючі ІПСО, але, як показує практика, ніхто краще за нас самих же нас не деморалізує.