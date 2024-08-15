В настоящее время, чтобы остановить СОУ в Курской области командование РОВ забирает с каждого направления некоторое количество подразделений и передислоцирует их в Курскую область для усиления курской группировки. Но забирают, подчеркну, небольшое количество, чтобы не обвалить то или иное направление. То есть, речь идёт не о дивизии или ОВА, а уровень батальона, максимум полка, причём неполноценного.

А теперь цифры.

Курская группировка до наступления СОУ насчитывала до 10 тысяч тел. В течение первой недели наступления СОУ в плен попало 2 тысячи тел. Количество ликвидированных россиян на этом плацдарме пока точно неизвестно. Кроме того, у курской группировки была одна из худших в РОВ штатных комплектаций подразделений техникой. Дефицит техники на подразделение превышал 70%.

За время усиления курской группировки они получили дополнительно до 6 тысяч тел, около 4 тысяч тел в процессе доставки. То есть, условно, в Курской области до 15 тысяч тел РОВ из которых 8 тысяч это мягко говоря не боеспособные подразделения, состоящие преимущественно из срочников.

А теперь отвлечёмся на Харьковскую операцию.

На момент наступления на Харьковщине 10 мая у белгородской группировки в составе было от 35 тысяч тел. После провальной первой волны наступления командование РОВ стало пытаться насытить группировку и по состоянию на начало август, почти под конец третьего месяца этого наступления, довело белгородскую группировку до 55 тысяч. То есть, +20 тыс тел за неполные 3 месяца.

При этом на Харьковщине эффект от наступления РОВ это по состоянию на сегодня – 184 квадратных километра. То есть, 3 месяца, 55 тысяч тел и 184 кв км.

Интересно, сколько нужно РОВ ресурсов, чтобы купировать наступление СОУ в КО, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сейчас более 1 100 квадратных километров?

На первом этапе, блокирование наступления, РОВ понадобиться от 30 до 50 тысяч тел. Только, чтобы затормозить и последовательно остановить СОУ. А вот само контрнаступление потребует значительно больше ресурсов из чего следует самый главный вопрос - где они возьмут это ресурс и сколько им понадобится времени, чтобы его сгруппировать?

Исходя из всего вышеизложенного, у меня создаётся ощущение, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента.