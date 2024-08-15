Чи зможе Путін найближчим часом повернути Курську область

Наразі, щоб зупинити Сили оборони України в Курській області, російське командування забирає з кожного напрямку деяку кількість підрозділів і передислокує їх у Курську область для посилення курського угруповання. Але забирають, наголошу, невелику кількість, щоб не обвалити той чи інший напрямок. Тобто йдеться не про дивізію або загальновійськову армію, а про рівень батальйону, максимум полку, причому неповноцінного.

А тепер цифри.

Курське угруповання до українського наступу налічувало до 10 тисяч осіб. Протягом першого тижня наступу в полон потрапило 2 тисячі. Кількість ліквідованих росіян на цьому плацдармі поки що достеменно невідома. Крім того, курське угруповання мало одну з найгірших у російських військах штатних комплектацій підрозділів техніку. Дефіцит техніки на підрозділ перевищував 70%.

За час посилення курського угруповання вони отримали додатково до 6 тисяч осіб, близько 4 тисяч осіб у процесі доставки. Тобто, умовно, у Курській області до 15 тисяч російських військ, з яких 8 тисяч — це, м’яко кажучи, не боєздатні підрозділи, які складаються переважно зі строковиків.

А тепер відволічемося на Харківську операцію.

На момент наступу на Харківщині 10 травня у бєлгородського угруповання у складі було від 35 тисяч. Після провальної першої хвилі наступу російське командування стало намагатися наситити угруповання і станом на початок серпня, майже під кінець третього місяця цього наступу, довело бєлгородське угруповання до 55 тисяч. Тобто +20 тис. за неповні 3 місяці.

При цьому на Харківщині ефект від наступу російських окупаційних військ — це станом на сьогодні - 184 квадратних кілометри. Тобто 3 місяці, 55 тисяч осіб і 184 кв км.

Цікаво, скільки потрібно РФ ресурсів, щоб купірувати наступ СОУ в Курській області, а потім повернути собі територію, що вже становить на зараз понад 1 100 квадратних кілометрів?

На першому етапі, блокування наступу РФ, знадобитися від 30 до 50 тисяч осіб. Тільки щоб загальмувати і послідовно зупинити Сили оборони України. А ось сам контрнаступ потребуватиме значно більше ресурсів, з чого випливає найголовніше питання — де вони візьмуть цей ресурс і скільки їм знадобиться часу, щоб його згрупувати?

Виходячи з усього вищевикладеного, у мене складається відчуття, що цього року в Суджі Новий рік зустрічатимуть за українським часом і з привітаннями українського президента.