Сможет ли Кремль навязать Ирану долгую войну

Затягивать войну – это главная стратегия Кремля на сегодня. Израиль и США ставят одновременно на две как минимум пока прямо противоположные группы: на предателей и уличные протесты

1. Для меня загадка, почему аятолла был не в бункере. Логических, по-моему, может быть только две версии: или Израиль сообщили, когда лидер Ирана вылез из бункера или его силой вытащили из бункера и сообщили Израиль. Здесь просто два разных типа измены. Есть еще третья версия: он почему-то решил принять смерть мученика и просто ждал удар израильских ракет, но это, мне кажется, из разряда мифотворчества.

Но и 12-дневная война и нынешние удары показывают уровень проникновения израильской (американской) разведки в самые высокие сферы жизни Ирана. Судя по всему, уровень и количество предателей сможет когда-нибудь поразить любое воображение.

2. В любых обстоятельствах смерть Хаменеи открывает путь для транзита власти. По теории сейчас должен прийти кто-то умеренный и пойти на разумные компромиссы. Эти компромиссы хотят все, кроме относительно небольшой прослойки элит. Вопрос только в том, сумеют ли Израиль и США дать разумные компромиссы, а не предъявят требование "все сразу". Пока эти же компромиссы, граничат с капитуляцией. США потребуют две вещи: уничтожение ядерной программы и контроль над нефтегазовой отраслью в обмен на снятие санкций.

3. За максимальное продолжение войны будут выступать наиболее радикальные части и Россия. Они будут следовать логике, которая в свое время была апробирована в Венесуэле и Сирии: И логика здесь проста: дадим стрекоз столько, сколько нужно, только воюйте 2-3 месяца, а дальше Трамп сам кажется. Главный вопрос, какая часть иранских элит сейчас победит.

4. Один из важнейших вопросов, начнутся ли уличные протесты. В условиях обстрелов, полупустого Тегерана и других крупных городов, 40-дневного траура и 7-дневной выходной недели это сложно, но возможно. Однако главный вопрос в таких протестах всегда один: насколько силовики готовы к террору.

5. И напоследок о Путине. Венесуэла и Иран показали уровень проникновения предателей в ближайший круг диктаторов. Путин не может не видеть, какую чистку затеял руководитель КНР. Я уверен, что паранойя Путина сейчас должна быть зашкольной. Но параллельно с тем он трус и делать чистки он боится. Поэтому, как правильно заметил Владимир Пастухов, он говорит своему окружению: на месте Ирана могли бы быть мы. И окружающие вынуждены кивать гривами и верить, что они в это верят.

Но вернемся в Иран. Там, по сути, все только начинается. А сейчас началась игра, кто первым клипнет.