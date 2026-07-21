Сколько военных министров было во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах?

Один – Генри Льюис Стимсон. Именно он модернизировал американскую армию и являлся главным куратором Мангеттенского проекта. В отставку вышел сразу после капитуляции Японии.

Сколько министров обороны во время Второй мировой войны было в Великобритании?

Один – Уинстон Черчилль. Так, знаменитый британский премьер забрал этот портфель себе после создания соответствующего ведомства и оставался в должности до конца своего пребывания в кресле премьер-министра. Его преемник-премьер также стал министром обороны.

Сколько наркомов обороны было у Советского Союза во время Второй мировой войны?

По сути – один. Иосиф Сталин устранил своего предшественника менее чем через месяц после начала войны между Германией и СССР и продолжал управлять наркоматом вплоть до 1947 года.

Почему так? Потому что во время войны оборонное ведомство – самое важное в стране. И от его бесперебойной работы зависит успех на фронте.

Но мировая история, кадровая политика и практика не для нас. Мы ведем себя так, будто хотим выиграть не войну, а выборы.