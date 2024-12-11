Сколько ракет ''Кинжал'' производит Россия

Почему все постятся этот адовый трэш от Military Watch Magazine о производстве 25 ракет "Арешник" в месяц?

Одно дело, когда это сообщение постится с объяснением, что Military Watch Magazine – это свалка, предназначенная для интеграции российских нарративов, фейков и манипуляций в англоязычное информационное пространство, но совсем другое дело, когда занимаются тупым и бездумным копипастом фейковой статьи.

По факту. На месяц Россия с трудом производит 3-4 готовых Х-47М2 "Кинжал", а в этой статье речь идет о гораздо более сложной в создании МБР!

Фильтруем информацию и сохраняем критическое мышление.