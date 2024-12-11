Чому всі постять цей адовий треш від Military Watch Magazine про виробництво 25 ракет "Арешник" на місяць?

Одна справа, коли це повідомлення постять із поясненням, що Military Watch Magazine - це смітник, призначений для інтеграції російських наративів, фейків і маніпуляцій в англомовний інформаційний простір, але зовсім інша річ, коли займаються тупим і бездумним копіпастом фейкової статті.

За фактом. На місяць Росія насилу виробляє 3-4 готових Х-47М2 "Кинджал", а в цій статті йдеться про набагато складнішу у створенні МБР! І її російський ВПК штампує як КРМБ "Калібр", по штуці на добу? Серйозно?

Фільтруємо інформацію і зберігаємо критичне мислення.