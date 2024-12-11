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Скільки ракет "Кинджал" виробляє Росія
Чому всі постять цей адовий треш від Military Watch Magazine про виробництво 25 ракет "Арешник" на місяць?
Одна справа, коли це повідомлення постять із поясненням, що Military Watch Magazine - це смітник, призначений для інтеграції російських наративів, фейків і маніпуляцій в англомовний інформаційний простір, але зовсім інша річ, коли займаються тупим і бездумним копіпастом фейкової статті.
За фактом. На місяць Росія насилу виробляє 3-4 готових Х-47М2 "Кинджал", а в цій статті йдеться про набагато складнішу у створенні МБР! І її російський ВПК штампує як КРМБ "Калібр", по штуці на добу? Серйозно?
Фільтруємо інформацію і зберігаємо критичне мислення.