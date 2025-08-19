Сейчас горячий картофель полетел в Путин. Его ход следующий

Трамп считает, что Путин может пойти на настоящие переговоры и мир ради него.

Хорошо быть Трампом. Тогда мир смотрится совсем по другому.

Но мы не все Дональды. И потому мы понимаем, что единственный, ради кого Путин может пойти на настоящие мирные переговоры, это сам Путин. Причем даже не конкретный Путин Владимир Владимирович, муж Кабаевой и очень богатый негодяй, а Путин, который попадет на страницы истории. И единственное, что может заставить Путина остановиться, это понимание, что он станет негативным персонажем на страницах российского учебника. Который не сделал Россию великой снова (привет, Дональд), а способствовал еще большему распаду империи. Учебник истории – это то единственное, что сейчас интересует Путина. И это то, что заставило его в свое время принять решение о полномасштабном вторжении. И это то, что не дает ему сейчас остановиться.

И здесь вопрос, действительно ли он сейчас может взвешивать два таких сценария? Видит ли он угрозу? Теоретически единственное, что может вынудить его отступить, это экономика. Ибо война это очень дорого. И российская экономика трещит по швам. А в бюджете вырисовывается мега черная дыра, которая может затащить туда все. И всех. Но помнит ли кто-нибудь, что было с экономикой во время Петра Первого? Вряд ли. И может ли так думать Путин? Боится ли он сейчас, что российская экономика упадет так сильно, что Россия пойдет по пути Советского Союза? Который, между прочим, развалился именно из-за экономических проблем. Который был в дефолте последние годы своего существования. И не вытянуты даже кредиты МВФ и западных стран.

И правильный ответ – мы не знаем.

Любой рациональный президент остановился бы прямо сейчас. Но Путину интересен учебник истории, а не следующие выборы. И взвешивание рисков происходит в одной голове, где рассуждают не обычными нам категориями. Риск крупного финансового кризиса для Путина только тогда значителен риск сам по себе, если он приведет к распаду России. Ибо обнищание русского народа ему по барабану. Как, похоже, и самому русскому народу, живущему за пределами Москвы и Петербурга (Ленинград для Трампа). И он может подумать, что год работы печатного станка не проблема, если за этот год развалится украинская армия. К примеру. Или другие сценарии, которые могут жить в его голове.

А потому никто не знает. Для этого так сложно оценивать сейчас ход переговоров. Не только потому, что и украинцы и лидеры ЕС должны постоянно льстить Трампу и не отнимать у него надежду на Нобелевскую премию. Что искажает реальность и имитирует много сигналов, которых нет. Но и потому, что все происходящее подходит одновременно под два сценария. Первый – это реальные переговоры, на которые согласился идти Путин, увидев значительные риски. Второй – это затягивание времени Путиным вместе с Китаем, в угоду ли Китаю, или при поддержке Китая. И тот и другой вариант сейчас выглядели бы одинаково. А учитывая естественное недоверие Путину, легче выбрать консервативный сценарий и исходить из того, что Путин просто тянет время, манипулируя Трампом и стараясь не получить санкции.

Когда мы начнем понимать? Какие сигналы?

Первый и основной – это произойдет ли действительно встреча Путина и Зеленского в ближайшее время. Если россияне снова будут посылать Мединского и старшего дворника Кремля, то ответ будет однозначен. Затяжка времени. Если действительно состоятся переговоры, то чаши весов начнут склоняться в сторону настоящих переговоров. И даже в этом случае нельзя будет исключать, что мы видим затягивание времени. Но вероятность настоящих переговоров уже будет больше.

Помогли бы более сильные санкции? Да. Потому что они приблизили бы в голове Путина более рискованный сценарий к реальности. Но президент США не желает. И убедить его в обратном, похоже, может только Путин. Который этого, конечно, не хочет. И продолжит играть свою простую, но такую эффективную игру, массируя его Трампа. Как он поступал в Аляске. Да, это не помогает ему захватить Украину, не может уже привести к радикальному отказу Трампа от сотрудничества (спасибо американскому обществу (в том числе журналистам, упорно песчавшим Белый Дом после Аляски) и нашим европейским друзьям). Но может оставлять Трампу надежду, о которой он иногда проговаривается. Что Путин сделает что-нибудь ради него. Хотя история не знает примеров, если Путин что-то вообще делал ради кого-то другого.

Потому пока санкций не будет. И война продолжается. И продолжаются переговоры или их имитация. И сейчас горячий картофель полетел к Путину. Его ход следующий.