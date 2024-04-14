Самый опьяняющий туризм в Украине. Лучшие дегустационные залы от украинских виноделов

Бренд Wines of Ukraine давно вышел на международную арену. Крафтовые виноделы Украины создают собственные марки, поставляя их как в магазины своей страны, так и страны за рубежом. У нас есть хорошая возможность попробовать свое и насладиться разнообразием дегустаций вин и коньяков по всей Украине.

Винная выставка ProWein, которая прошла в марте в Дюссельдорфе, обогатилась в этом году такими украинскими винными брендами как: Beykush Winery (Николаевщина), Big Wines (Киевщина), Biologist (Киевщина), Bolgrad (Одесщина), Chateau Chizay (Закарпатье) (Киевщина), Grande Vallee (Одесщина), Honey Badger (Киевщина), Kolonist Winery (Одесщина), Koblevo (Николаевщина), My Wine by Eduard Gorodetsky (Одесщина), SHABO Family Winery (Одесщина), 46 Parallel Wine Group, Stoic Winery (Одесская область), Shosh Winery (Закарпатье), Villa Tinta (Одесская область), Odesos из Одессы. Об этом свидетельствует информация на сайте журнала techdrinks.info. Всего в Украине зарегистрировано 160 виноделий, и крафтовыми только 40 производств. Чтобы насладиться крафтовым украинским вином, лучше отправиться на дегустацию. Во время таких экскурсий вы попробуйте лучше всего, сможете определиться с любимыми бокалами и привезти домой настоящие украинские эликсиры, которые пополнят ваш бар.

Крафтовые винодельни возле Киева

Не отъезжая вдали от столицы вы сможете попасть на одну из четырех крафтовых виноделий. Дегустации и экскурсии проводятся по предварительной договоренности и обязательному выполнению правил во время объявления воздушной тревоги. Производства, дегустационные залы которых расположены в подвальном помещении, или под землей могут не прерывать свои мероприятия.

Biologist – крафтовая винодельня в с. Лесники под Киевом. На территории можно прогуляться по виноградникам, насладиться весенней природой, и провести вкусную дегустацию таких вкусов как: Пино Нуар, Мерло, Одесский Черный, Шардоне, Алиготе и новинку сезона – Белый Пэт-Нат Бленд. Приветливый хозяин Игорь Петренко расскажет о своем пути в виноделии и откроет тонкости производства. Предварительное бронирование по телефону: +38 050 050 12 07

Винодельня в Кагарлыке – небольшая винодельня Григория Кулиниченко уже успела завоевать своих фанатов и поклонников. На 4 га произрастает более 20 сортов винограда. Современные технологии, используемые виноделом, заслуживают отдельной экскурсии. Кроме винограда на ферме Григория можно полюбоваться и попробовать и другие культуры. В дегустационном зале вас будут ждать: Йоханитер, Совиньон Блан, Шардоне, Рислинг, Шираз и Сира, Каберне Совиньон, Мальбек. Еще одной вкусной частью дегустации станет меню от хозяйки Нины. Живописная местность у реки позволит провести отличные выходные на природе. Бронирование: +38 050 391 80 70

WINEIDEA – винодельня в с.Ясногородка. Если вы встретили торговую винную марку ММХХ – это оно. Молодой винодельни всего два года (с даты официальной регистрации и лицензии) и производство очень быстро развивается и уже имеет много прелестей для туристов на своей живописной территории. Отправившись на дегустацию, можно добавить к ярким впечатлениям и страусиную ферму на территории которой расположено заведение. В ваше дегустационное меню войдут: Рислинг, Цитронный Магарача, Совиньон Блан, Йоханитер, а также Каберне Совиньон и Одесский Черный. Бронирование: +38 067 355 5577.

Крафтовые винодельни Львова

Город Льва может удивить как крафтовыми винодельнями, так и уникальными заведениями, где можно отведать много крафтовых вин со всей Украины.

Axiswine– творческий подход и желание создать высокое качество продукции сделало бренд известным за пределами Украины. Заказать дегустационную экскурсию можно по номеру

+38 067 672 0010.

Галицкая Сорока – уникальное заведение города Львова, в залах которого можно дегустировать многие крафтовые изделия со всей Украины. К примеру, в "Краткую дегустацию" входят крафтовые вина, сыры, варенье и мясо. Мероприятие длится час и стоит 350 грн. А в "Длинную дегустацию" (3 часа/800 грн) входят 6 слотов, в том числе и крепкая группа напитков. В заведении есть уникальная услуга "Онлайн дегустация" – все слоты будут доставлены вам домой.

Виноловы – яркий магазин Львова, известный продажей крафтовой украинской продукции. В магазине представлено: 8 винодельческих регионов Украины, 30 видов украинского игристого, 200 видов украинского крафтового и более 20 виноделий со всей Украины.

Крафтовые винодельни Одессы

Южная часть Украины знаменита своими виноградниками, питающими не только местное производство, но и многие виноделия по всей стране.

Don Alejandro Winery – стм. Холодная Балка, Беляевский район, Одесская обл. Винодел в 6-м поколении Александр Шаповалов очень творческий и яркий человек. Будучи по специальности архитектором он превратил винодельню в впечатляющую усадьбу, где есть погулять и чем поразиться кроме натуральных вин. Среди большого количества оригинально украшенных бутылок и знакомых вам названий особенно выделяются такие изделия как: Paradigma и Metamorphosa.

Винодельня ОДЕССОС – яркий и молодой проект, вспыхнувший в 2019 году и продолжающий палаты своим новаторством и творческим подходом. Винодельня расположена в центре города Одесса в стенах бывшей табачной фабрики Salve.

Сердцевина – уникальная возможность дегустировать вино украинских брендов весь год, подписавшись на виновный абонемент. Каждый месяц вам будет посылаться по 2 или 3 бутылки вина (вина не повторяются). Также есть опция оригинального подарочного абонемента.

Это небольшое количество дегустационных залов крафтовых вин в Украине. Ищите вкусные ароматные локации в своих городах и поддерживайте украинское. Жители и гости столицы ловите уникальную возможность в июне, в 15-й раз, посетить Kyiv Food and Wine Festival и определить свой победный бокал.