Россияне приучаются просить разрешения на свои мероприятия у Киева

Постепенно приучаем русских, что если они у себя за ребриком собираются проводить какие-то массовые мероприятия (парады, форумы, митинги), то им начала нужно просить разрешения не у Кремля, а у Киева.

Рот Путина Песков появляет, что, оказывается, "СВО" для того и задумывалось, чтобы Украина не обстреливала Россию. Удивительная логика. И как она тогда сосуществует со вчерашним заявлением того же Пескова, что Украина должна выйти из Донбасса? Это какой-то новый вид шизофрении – мы претендуем на ваши территории, пытаемся их захватить, убить побольше гражданских – и все это, чтобы вы не били по Санкт Петербургу. Так по нему никто и не бил бы, если бы начальник Пескова эту войну не развязал…