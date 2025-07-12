Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами

К сожалению, российское командование оценило пуски дронов-камикадзе Shahed-136 с пикапа.

Как известно, в Орловской области проходили с начала весны испытания пусков Shahed-136 по пикапам на максимально доступной скорости.

Такой метод позволяет предоставлять дрону-камикадзе дополнительному разгону-ускорению с экономией топлива, а также производить пуски в движении практически со всех доступных дорог и трасс, не ограничиваясь определенными, уже хорошо известными площадками.

Кроме того, этот метод может создать значительные проблемы в вопросах фиксации и сопровождения дронов-камикадзе, а также действий на опережение.

Экономия топлива может позволить конструкторам снизить объем топливного бака, за счет чего могут увеличить боевую часть.

Ну и то, что любят все российские генералы – выделение бюджета на закупку пикапов, который, надеемся, будет успешно опилен.

Как бы то ни было, а тенденция отрицательная. Если решения будут приниматься быстро, такой метод пусков уже этим летом может стать широко распространенным в РОВ.