Россия сделала ставку на террор тыловой Украины дронами при 'поддержке' ракетных ударов. Анализ за месяц и чего ожидать

В июне 2025 года российские оккупационные войска проводили системный террор тыловой Украины самыми массовыми налетами дронов за все время полномасштабного вторжения. Также РОВ интенсивно применяли комбинированные ракетные удары. Июнь стал самым активным месяцем по суммарному применению всех средств поражения противником, но со своими нюансами.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Сколько ракет враг запустил по Украине

В течение июня российские оккупанты нанесли по территории Украины три массированных комбинированных ракетных удара и два доразведывательных – ограниченным боекомплектом:

6 июня – массированный удар 45 ракетами;

9 июня – ограниченный удар 20 ракетами;

17 июня – массированный удар 32 ракетами;

23 июня – ограниченный удар 23 ракетами;

29 июня – массированный удар 57 ракетами.

Также в течение месяца РОВ наносили регулярные одиночные/парные удары – преимущественно баллистическими ракетами 9М723/KN-23. И к тому же достаточно активно стали применять модификацию Искандер-К.

Всего в июне РОВ применили 253 ракеты, из которых 175 были сбиты.

Напомню, что в мае – 129 ракетных средств поражения (из которых было перехвачено 64), в апреле – 124 ракеты (перехвачено 63), в марте – 85/38, в феврале – 99/14, в январе – 103/42.

То есть июнь по ракетным ударам стал самым интенсивным месяцем за первое полугодие 2025 года.

Налеты Shahed-136, "Гербер" и прочих

В июне российские оккупанты установили абсолютный рекорд применения Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" – 5414. Если учитывать пуски с 30 июня на 1 июля, что спорно, как фактор пусков в последние сутки предыдущего месяца, но всё же учтем и этот параметр, то мы имеем показатель 5466.

Напомню, что ранее абсолютно рекордным был март – 4196.

Примечательно то, что процент результативных для врага ударов по сравнению с маем и апрелем немного, но снизился – до 14%. Отмечу, что это произошло на фоне роста количества применяемых РОВ дронов.

Напомню, что в январе 2025-го оккупанты применили 2507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", в январе – 2507, в феврале – 3907, в марте – 4196, в апреле – 2357, а в мае – 3512, при этом процент ударов менялся в пропорции 3%, 3%, 9%, 15%, 16%, 14%.

Пиковыми же днями налетов этой комбинированной категории были:

1 июня – 472 дрона;

6 июня – 407 дронов;

9 июня – 479 дронов;

10 июня – 315 дронов;

17 июня – 440 дронов;

21 июня – 272 дрона;

23 июня – 352 дрона;

27 июня – 363 дрона;

29 июня – 477 дронов.

На сегодняшний день в России производится в среднем 90 дронов-камикадзе Shahed-136 в сутки и примерно столько же дронов-приманок "Гербера"/"Пародия". Таким образом, в сутки РОВ имеют возможность применять 150-180 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а в месяц – от 5000 до 5500.

Применение РОВ fpv-дронов

В июне российские оккупационные войска применили немногим более 20 000 fpv-дронов. Это довольно среднестатистический показатель, и на протяжении всего месяца РОВ запускали в среднем около 5000 fpv-дронов в неделю.

Несмотря на то, что в июне ожидалась значительная интенсификация использования этой компоненты, какого-то резкого скачка не произошло. Наоборот, наблюдалось именно размеренное системное применение.

Напомню, что абсолютный рекорд по fpv-дронам за месяц был установлен в марте – более 22 тысяч.

ББ "Ланцет"

В течение июня РОВ применили около 230 барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Средний показатель в течение месяца был в пределах стандартных до 10 единиц в сутки.

"Молния-2", "Привет-82"

В июне 2025 года российские войска применили около 400 дронов-камикадзе "Молния-2", что значительно меньше показателя за май – 650 и апрель – 600. Странным образом вместо наращивания "Молния-2" показала совершенно обратный результат.

Дроны "Привет-82" традиционно фиксировались на протяжении всего месяца единично и их суммарное применение немногим превысило 55 единиц.

Выводы

Как видим на примере июня, РОВ делают ставку на террор тыловой Украины дронами Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", которые стали регулярно усиливаться комбинированными ударами ракет. Но в таком интенсивном темпе оказывать ракетную поддержку РОВ долго не смогут ввиду необходимости накопления боекомплекта, а не постоянной его траты выше норм производства. Следовательно, возвращение к среднестатистическим пускам в пределах 100-130 пусков в месяц неизбежно.

Увы, того же нельзя сказать о Shahed-136/"Герберах"/"Пародиях", тут прогноз более негативный: поступательный и планомерный рост суточного террора, если только что-то совершенно неожиданное не случится с предприятиями, на которых ведется производство этих дронов.

По всем остальным показателям РОВ не демонстрируют феноменального прироста, который ожидался в связи с началом летней наступательной кампании. Вместо этого по таким категориям, как "Молния-2", вообще наблюдается спад, а по fpv-дронам – стагнация.

Тем не менее эти тенденции могут быть вызваны задержками поставок комплектующих посредством контрабандных потоков, от которых зависят даже такие кустарные и примитивные дроны, как "Привет-82". А потому это явление вполне может быть временным.