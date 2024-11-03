Россия копит ракеты и стала использовать больше приманок

В октябре 2024 года российские оккупанты не наносили по Украине массированных ракетных ударов - как, в целом, и в сентябре. Но регулярно были одиночные - с частым применением ракет Х-59/69 и 9М723. Налеты дронами-камикадзе Shahed-136 на первый взгляд установили новый рекорд, хотя тут есть свои нюансы. Разберемся во всем поэтапно.

Ракетные удары

На протяжении всего октября российские оккупационные войска практически ежедневно наносили одиночные удары по территории Украины преимущественно ракетами Х-59/69 и 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К"/KN-23, а также Х-31П, Х-38, Х-22 и Х-47М2 "Кинжал".

Номенклатура и количество ракет:

Х-59/69 – 38, из которых были сбиты 13;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 – 22 ракеты;

Х-47М2 "Кинжал" – 3/2;

Х-22 – 2;

Х-38 – 3;

Х-31П – 6;

неизвестного типа – 8.

Суммарно в течение прошлого месяца враг применил 84 ракеты разного типа, что почти в два раза меньше, чем в сентябре (151). При этом перехвачено было 15 (против 48 ракет в сентябре).

Такой низкий показатель перехватов обусловлен тем, что РОВ наносили удары по локациям со слабой насыщенностью средствами противовоздушной обороны, либо ракетами (например, 9М723), которые размещавшиеся в тех локациях средства ПВО попросту не могли перехватить.

Также следует отметить, что в числе ракет неизвестного типа могут быть Х-59/69, Х38, Х-31П и прочие, которые не удалось идентифицировать.

Интересный момент. В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". При этом пуски этих баллистических ракет в сравнении с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр". Но это не означает, что у российских оккупационных войск они закончились, а указывает на их накопление.

В течение октября ракетные удары преимущественно были сконцентрированы по Одесской (14 ударов), Днепропетровской (6), Сумской (5) и Донецкой (5) областям.

Налеты "Шахедов", "Гербер" и прочих

В октябре 2024 года в очередной раз был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 2023. Согласно другим мониторинговым источникам этот показатель составил 1 734, что все равно является рекордным.

При этом согласно верификации попаданий их было 79, или 4% – если учитывать второй статистический показатель.

Важно понимать, что не все из этих дронов именно Shahed-136. В числе этих налетов присутствуют дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО. В дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие собой объект, сопоставимый с дроном-"камикадзе" Shahed-136. А потому в статистике присутствуют не только камикадзе, но и эти приманки, идентифицировать которые оперативно достаточно сложно.

В свою очередь определить по количеству ударов сколько ориентировочно было именно Shahed-136 – также трудно, ведь какого-то усредненного показателя нет. Например, в январе 2024 года на 334 дрона-камикадзе Shahed-136 пришлось 90 попаданий, а в марте на 603 "шахеда" – 87.

С определенной уверенностью можно говорить только то, что дронов-приманок в ходе этих налетов используется больше, чем Shahed-136.

Применение РОВ FPV-дронов

Российские оккупационные войска в октябре установили абсолютный рекорд и по применению FPV-дронов — более 13 тысяч. Напомню, что предыдущий был установлен в сентябре – около 12 тыс.

Кроме того в было зафиксировано и рекордное применение противником FPV-дронов в сутки – более 740. В сентябре было немногим меньше.

Тенденция к увеличению применения FPV-дронов российскими оккупационными войсками сохраняется.

ББ "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в октябре показали рекордно низкую интенсивность применения. В некоторые дни оккупанты использовали менее пяти единиц в сутки! Похожая ситуация была и в сентябре.

Выводы

В октябре российские оккупационные войска продолжили практику террора тыловой Украины одиночными ракетными ударами строго определенной номенклатуры. Это указывает на то, что сейчас у РОВ продолжается процесс накопления ракет (например, Х-101/555 и КРМБ "Калибр"), вероятнее всего, для активизации их применения в период отопительного сезона. Те же типы ракет, что применялись в течение месяца, показали меньшую интенсивность ударов, нежели в сентябре.

Также в терроре враг активно использовал дроны-камикадзе Shahed-131/136, установившие абсолютный рекорд в тандеме с дронами-приманками. Пока что проблематично идентифицировать "Герберы" и прочие приманки до их сбития, а потому верификация соотношения осложнена. Это также говорит о возрастающей проблеме, связанной с определением потенциально опасной цели и ложной – отвлекающей внимание, вызывающей на себя огонь и, соответственно, трату боекомплекта.

Проблемой остается и применение противником все большего количества FPV-дронов. Это может быть обусловлено либо наличием у России достаточных запасов этой продукции для их интенсивного применения, либо наращиванием поставок из стран, традиционно обеспечивавших РФ подобной продукцией – невзирая на якобы ограничения по экспорту товаров двойного назначения. Речь в данном случае идет о Китае.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".