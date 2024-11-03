Росія накопичує ракети і почала використовувати більше приманок

У жовтні 2024 року російські окупанти не завдавали по Україні масованих ракетних ударів – як загалом і у вересні. Але регулярно були поодинокі – із частим застосуванням ракет Х-59/69 та 9М723. Нальоти дронами-камікадзе Shahed-136 на перший погляд встановили новий рекорд, хоча тут є свої нюанси. Розберемося у всьому поетапно.

Ракетні удари

Протягом усього жовтня російські окупаційні війська практично щодня завдавали одиночних ударів по території України переважно ракетами Х-59/69 та 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М/К"/KN-23, а також Х-31П, Х-38, Х -22 та Х-47М2 "Кинджал".

Номенклатура та кількість ракет:

Х-59/69 – 38, з яких було збито 13;

9М723/728 ВТРК "Іскандер-М/К" / KN-23 – 22 ракети;

Х-47М2 "Кинджал" – 3/2;

Х-22 – 2;

Х-38 – 3;

Х-31П – 6;

невідомого типу – 8.

Сумарно протягом минулого місяця ворог застосував 84 ракети різного типу, що майже вдвічі менше, ніж у вересні (151). При цьому було перехоплено 15 (проти 48 ракет у вересні).

Такий низький показник перехоплень обумовлений тим, що РОВ завдавали удари по локаціях зі слабкою насиченістю засобами протиповітряної оборони або ракетами (наприклад, 9М723), які засоби ППО, що розміщувалися в тих локаціях, просто не могли перехопити.

Також слід зазначити, що серед ракет невідомого типу можуть бути Х-59/69, Х38, Х-31П та інші, які не вдалося ідентифікувати.

Цікавий момент. Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23". При цьому пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 та морського базування "Калібр". Але це не означає, що у російських окупаційних військ вони закінчилися, а вказує на їх накопичення.

Протягом жовтня ракетні удари переважно були сконцентровані по Одеській (14 ударів), Дніпропетровській (6), Сумській (5) та Донецькій (5) областях.

Нальоти "Шахедів", "Гербер" та інших

У жовтні 2024 року вкотре було встановлено абсолютний рекорд застосування армією країни-агресора дронів углиб території України – 2023. Згідно з іншими моніторинговими джерелами цей показник склав 1734, що все одно є рекордним.

При цьому згідно з верифікацією влучень їх було 79, або 4% – якщо враховувати другий статистичний показник.

Важливо розуміти, що не всі з цих дронів саме Shahed-136. Серед цих нальотів є дрони-приманки "Гербера", "Пародія" та їхні аналоги, дешевші та покликані відволікати увагу ППО. У дронах-приманках окупанти розміщують кустарні "лінзи Люнеберга", що імітують собою об'єкт, схожий на дрони-камікадзе Shahed-136. А тому у статистиці наявні не лише камікадзе, а й ці приманки, ідентифікувати які оперативно досить складно.

Визначити за кількістю ударів скільки орієнтовно було саме Shahed-136 – також важко, адже якогось усередненого показника немає. Наприклад, у січні 2024 року на 334 дрони-камікадзе Shahed-136 довелося 90 попадань, а в березні на 603 "шахеда" – 87.

З певною впевненістю можна говорити тільки те, що дронів-приманок під час цих нальотів використовується більше, ніж Shahed-136.

Застосування РОВ FPV-дронів

Російські окупаційні війська в жовтні встановили абсолютний рекорд і щодо застосування FPV-дронів – понад 13 тисяч. Нагадаю, що попередній був встановлений у вересні – близько 12 тис.

Крім того, було зафіксовано і рекордне застосування противником FPV-дронів на добу – понад 740. У вересні було трохи менше.

Тенденція до збільшення застосування FPV-дронів російськими окупаційними військами зберігається.

ББ "Ланцет"

Боражуючs боєприпаси "Ланцет" у жовтні показали рекордно низьку інтенсивність застосування. Деякі дні окупанти використовували менше п'яти одиниць на добу! Схожа ситуація була і у вересні.

Висновки

У жовтні російські окупаційні війська продовжили практику терору тилової України поодинокими ракетними ударами певної номенклатури. Це вказує на те, що зараз у РОВ триває процес накопичення ракет (наприклад, Х-101/555 і КРМБ "Калібр"), найімовірніше, для активізації їх застосування в період опалювального сезону. Ті типи ракет, що застосовувалися протягом місяця, показали меншу інтенсивність ударів, ніж у вересні.

Також у терорі ворог активно використовував дрони-камікадзе Shahed-131/136, які встановили абсолютний рекорд у тандемі з дронами-приманками. Поки що проблематично ідентифікувати "Гербери" та інші приманки до їх збиття, а тому верифікація співвідношення ускладнена. Це також свідчить про зростаючу проблему, пов'язану з визначенням потенційно небезпечної цілі і хибної – яка відволікає увагу, викликає на себе вогонь і, відповідно, витрати боєкомплекту.

Проблемою залишається і застосування противником дедалі більшої кількості FPV-дронів. Це може бути обумовлено або наявністю в Росії достатніх запасів цієї продукції для їх інтенсивного застосування, або нарощуванням поставок із країн, які традиційно забезпечували РФ подібною продукцією – незважаючи на нібито обмеження щодо експорту товарів подвійного призначення. У цьому випадку йдеться про Китай.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".