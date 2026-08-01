Российские выборы на оккупированных территориях. Почему молчит Украина

На оккупированных территориях 18-20 сентября пройдут так называемые выборы в Госдуму. И эти выборы будут одним из главных аргументов Москвы на предстоящих переговорах о мире с одной стороны, а с другой они станут причиной серьезного давления на нас, почему можно и нужно проводить выборы во время войны.

Совместно с Валерием Чалым (Valeriy Chaly) и Андрей Магера провели дискуссию на эту тему. Ниже попробую кратко дать главные тезисы

Гауляйтеры оккупированных территорий получили "план" показать явку не менее 65% и результат Единой России должен быть в районе 70%. От этого результата зависит их будущее. Каким образом будет обеспечен этот результат, уже понятно. Вбрасывание и фальсификации составят не менее 40-50%. В целом, эти выборы в России уже становятся плебисцитом по поддержке бесконечной войны. На оккупированных территориях – это также демонстрация того, что эти регионы "окончательно стали русскими". Именно поэтому вызывает удивление, что до сих пор у нас нет публичной позиции МИД по этому поводу и мы не видим никаких информационных кампаний государства для мира вообще и для России и оккупированных территорий, в частности. Какова должна быть главная цель этой кампании? Прежде всего, мы должны не просто заявить о ничтожности этих выборов. Мы должны сделать ситуацию, при которой ни у кого не будет сомнений, что никаких реальных выборов на этих территориях не было. Что нужно сделать?

- должен быть создан координационный центр с четко утвержденным планом действий и набором спикеров для всех аудиторий. Таким центром, за функционалом должен быть или МИД или СНБО (простите, что вынужден писать эту банальность);

- Военная ситуация такова, что обеспечить безопасность голосования невозможно, поэтому уже сейчас нужно каждый день по всем возможным каналам доносить до мира и жителей оккупированных территорий, что выборы это опасно. Особенно учитывая, что Кремль 100% готовит кровавые провокации под украинским флагом.

- МИД должен начать кампанию по непризнанию этих выборов и будущему российскому парламенту уже сейчас. В 2024 году мы очень долго медлили и проиграли вчистую кампанию "Путин – нелегитимный президент". Сейчас у нас есть шанс добиться хотя бы частичной нелегитимности Думы.

- все посольства должны включиться в работу по дискредитации, так называемых, наблюдателей, планирующих ехать в Россию и, особенно, на оккупированные территории;

– Против всех участников выборов (кандидаты, члены комиссий, доверенные лица) будут открыты уголовные производства с очень ускоренной процедурой заочного осуждения.

Это ключевые вещи, лежащие на поверхности. В самом деле, можно и нужно сделать гораздо больше. Но почему власть медлит.

До выборов 45 дней. Времени осталось невероятно мало.