Российские власти сказали ценам: ''ФАС''

Россияне должны радоваться, потому что почти каждую неделю января инфляция, по версии Росстата, у них систематически снижалась.

Но россияне почему-то не радуются, а напротив, судя по их реакции в соцсетях, очень расстроены реальными ценами на полках магазинов. Ложь Ростата и частично ЦБР только раздражает людей, потому что когда им рассказывают о низких ценах, а они тратят на 20% больше обычного, покупая при этом меньше продуктов, то возникает подозрение, что правительство обманывает людей.

Вслед за подозрением ухудшаются настроения в обществе, а значит, статистическими кисточками реальную картину закрасить в розовые тона можно, а вот настроения людей – нет.

В путинской России ничего умнее не придумали, как отправить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверять цены на 26 групп товаров, в частности, обоснованность наценки. Просто Эверест цинизма: поднять налоги, а потом давить предпринимателей, чтобы те снижали цены.

Все это было в 2024 году, тогда со сметаной и другими молочными продуктами. Бурная деятельность ФАС фактически привела к тому, что ухудшилось качество продуктов питания, и вопрос из сектора ответственности ФАС перешел в Роспотребнадзор, где признали наличие skimp-инфляции и шринкфляции, но никаких мер предпринимать не стали.