Российские оккупанты решили ''придержать'' ракеты

В сентябре 2024 года российские оккупанты не наносили по Украине массированных ракетных ударов – в начале месяца они сосредоточились на применении исключительно ограниченного боекомплекта, после чего перешли в режим накопления. Однако начали террор дронами – причем практически каждую ночь на протяжении всего месяца. Но говорит ли это о "гигантском увеличении" в России производства Shahed-136? Нет.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В течение сентября российские оккупанты сохранили практику как регулярных одиночных ударов по территории Украины, так и редких комбинированных.

Ракетные удары ограниченным боекомплектом по территории Украины в сентябре были осуществлены 1 и 2 сентября, а так же 14-го.

Оккупационные войска не изменили традиции и для нанесения одиночных ударов (как и в предыдущие месяцы) преимущественно использовали ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К". За исключением 1 сентября, когда по Харькову было нанесено большое количество ударов баллистическими средствами поражения - 13.

Номенклатура и количество ракет:

Х-59/69 – 48, из которых были сбиты 23;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 – 59, из которых были сбиты 11;

Х-101/555/55 – 20/17;

Х-47М2 "Кинжал" – 7/0;

Х-22 – 6/0;

неизвестного типа – 23.

В течение сентября РОВ также применяли ракеты типов Х-35, Х-38МЛ и Х-31П. Суммарно в прошлом месяце они применили 149 ракет разного типа, из которых перехвачено было 48 ракет и как минимум одна упала по причине технических неисправностей.

Оккупанты продолжают активно применять "Искандер-М/К" / KN-23 и фактически сентябрьский показатель соответствует августовскому – буквально единица в единицу. Это в очередной раз доказывает, что сделанные ранее выводы о производственных возможностях ВПК РФ верны. То есть россияне ограничены возможностями производства до одной ракеты 9М723 и 9М728 в сутки – с учетом поставок из КНДР ракет KN-23.

Также можно отметить полное отсутствие на протяжении месяца применение крылатых ракет морского базирования "Калибр". Как бы разные паблики не запугивали жителей Одессы, но применения этой ударной компоненты мы не наблюдали.

Но конечно же это не повод, чтобы расслабляться. Например, в последний раз Х-101/555 применялись 4 сентября. За это время только посредством собственного производства в России изготовлено более 60 единиц ракет. А учитывая последнее применение КРМБ "Калибр" (26 августа), можно говорить о накоплении уже более 30 единиц (за счет производства).

Очевидно, что ограничив удары в сентябре РОВ готовят или "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября) или основательно готовятся к отопительному сезону в Украине.

Shahed-131/136

В сентябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 1 327. Обратите внимание, я пишу не классическое "дронов-камикадзе Shahed-136", а "просто" дронов.

Это обусловлено тем, что среди Shahed-131/136, запускаемым по нашей стране, также присутствовали в большом количестве дроны-приманки "Гербера".

"Гербера" предназначена для отвлечения внимания средств ПВО и мобильных групп перехвата от основных средств поражения на себя. Схожая тактика ранее применялась оккупантами для отвлечения внимания и истощения средств ПВО дронами-камикадзе Shahed-131/136 при массированных ракетных ударах. Теперь же отвлекают внимание дронами-приманками.

Воздушные силы ВСУ каждое утро дают статистику общего количества сбитых воздушных объектов типа дрон. Однако среди них есть как Shahed-136, так и "Герберы".

При этом ряд "экспертов" уже успели из итоговой цифры за месяц сделать вывод, что РОВ нарастили производство Shahed-136 и теперь могут каждую ночь осуществлять налеты в количестве более полусотни. Полусотни чего? Shahed-136? Нет.

Немного аналитики на уровне открытых данных. В сентябре РОВ применили 1 327 дронов вглубь территории Украины, из которых 3% имели успех прорыва (или – 46). В августе - 789 дронов-камикадзе, из которых 44 имели успех достигнуть цели. В июле - 426 дронов-камикадзе, из которых 44 (да, это не ошибка) достигли цели. В июне российские оккупанты применили 328 дронов-камикадзе, из которых 17 нанесли удары. В мае – 349 на 10.

Я думаю, что не сложно, даже имея IQ немногим больше 85, сделать соответствующие выводы.

Адептам культа "производства в России Shahed-136 больше тысячи в месяц", рефлексирующим на эту ересь, особый привет.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска в сентябре установили абсолютный рекорд и по применению fpv-дронов - около 12 тысяч. Напомню, что предыдущий был в июле – более 11 000.

Казалось бы, РОВ наращивают применение этой компоненты. Но есть нюанс. 1 сентября Китай ввел в действие ограничения на экспорт гражданских БПЛА, которые могут использоваться в военных целях или в террористической деятельности. Но поскольку Россия, понимая, что ее ожидает, вполне могла создать запасы fpv-дронов на несколько месяцев активного применения.

Поэтому работают ли ограничения Китая или это лажа, мы узнаем не раньше декабря 2024 – января 2025 гг. Но даже и тогда будет уже свой нюанс – погодный. Погодные условия могу ограничивать применение данных средств, что вполне может быть воспринято как снижение запасов.

Наблюдаем!

ББ "Ланцет"

В вопросах применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" у РОВ не отмечается серьезных изменений: они сохранили средний показатель применений в сутки – 10 единиц.

Адепты применения 100500 "Ланцетов" в сутки, наверное, уже попустились.

Выводы

В сентябре российские оккупационные войска продолжили террор тыловой Украины, применяя преимущественно дроны, не все из которых были дронами-камикадзе Shahed-131/136. Но все кому не лень без должных разъяснений постарались на этом сделать апокалиптический хайп.

Тем не менее я считаю, что самой большой проблемой для нас в перспективе не применение врагом дронов-камикадзе и дронов-приманок, а нанесение массированных ракетных ударов в комплексе с этими многочисленными средствами, отвлекающими наши средства ПВО.

По-прежнему не менее проблематичным остается вопрос fpv-дронов, которые в сентябре установили очередной рекорд применения.