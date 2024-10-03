Російські окупанти вирішили ''притримати'' ракети

У вересні 2024 року російські окупанти не завдавали по Україні масованих ракетних ударів – на початку місяця вони зосередилися на застосуванні виключно обмеженого боєкомплекту, після чого перейшли у режим накопичення. Проте почали терор дронами – причому практично щоночі протягом усього місяця. Але чи це говорить про "гігантське збільшення" в Росії виробництва Shahed-136? Ні.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проекту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Ракетні удари

Протягом вересня російські окупанти зберегли практику як регулярних одиночних ударів по території України, так і поодиноких комбінованих.

Ракетні удари обмеженим боєкомплектом по території України у вересні були здійснені 1 та 2 вересня, а також 14-го.

Окупаційні війська не змінили традиції і для завдання одиночних ударів (як і в попередні місяці) переважно використовували ракети Х-59/69, а також 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М/К". За винятком 1 вересня, коли по Харкову було завдано великої кількості ударів балістичними засобами ураження – 13.

Номенклатура та кількість ракет:

Х-59/69 – 48, з яких було збито 23;

9М723/728 ОТРК "Іскандер-М/К" / KN-23 – 59, з яких було збито 11;

Х-101/555/55 – 20/17;

Х-47М2 "Кинджал" – 7/0;

Х-22 - 6/0;

невідомого типу – 23.

Протягом вересня РОВ також застосовували ракети типів Х-35, Х-38МЛ та Х-31П. Сумарно минулого місяця вони застосували 149 ракет різного типу, з яких було перехоплено 48 ракет і як мінімум одна впала через технічні несправності.

Окупанти продовжують активно застосовувати "Іскандер-М/К"/KN-23 і фактично вересневий показник відповідає серпневому – буквально одиниця в одиницю. Це вкотре доводить, що зроблені раніше висновки про виробничі можливості ВПК РФ вірні. Тобто росіяни обмежені можливостями виробництва до однієї ракети 9М723 та 9М728 на добу – з урахуванням постачання з КНДР ракет KN-23.

Також можна відзначити повну відсутність протягом місяця застосування крилатих ракет морського базування "Калібр". Як би різні паблики не залякували мешканців Одеси, але застосування цієї ударної компоненти ми не спостерігали.

Але, звичайно ж, це не привід, щоб розслаблятися. Наприклад, востаннє Х-101/555 застосовувалися 4 вересня. За цей час лише за допомогою власного виробництва у Росії виготовлено понад 60 одиниць ракет. А з огляду на останнє застосування КРМБ "Калібр" (26 серпня), можна говорити про накопичення вже понад 30 одиниць (за рахунок виробництва).

Очевидно, що обмеживши удари у вересні РОВ готують або "великий салют" на день народження воєнного злочинця Путіна (7 жовтня) або ґрунтовно готуються до опалювального сезону в Україні.

Shahed-131/136

У вересні 2024 року було встановлено абсолютний рекорд застосування армією країни-агресора дронів углиб території України – 1 327. Зверніть увагу, я пишу не класичне "дронів-камікадзе Shahed-136", а "просто" дронів.

Це зумовлено тим, що серед Shahed-131/136, що запускалися по нашій країні, також були присутні у великій кількості дрони-приманки "Гербера".

"Гербера" призначена для відволікання уваги засобів ППО та мобільних груп перехоплення від основних засобів ураження на себе. Схожа тактика раніше застосовувалась окупантами для відволікання уваги та виснаження засобів ППО дронами-камікадзе Shahed-131/136 при масованих ракетних ударах. Тепер відволікають увагу дронами-приманками.

Повітряні сили ЗСУ щоранку дають статистику загальної кількості збитих повітряних об'єктів типу дрон. Однак серед них є як Shahed-136, так і "Гербери".

При цьому низка "експертів" вже встигла з підсумкової цифри за місяць зробити висновок, що РОВ наростили виробництво Shahed-136 і тепер можуть щоночі здійснювати нальоти у кількості понад півсотні. Півсотні чого? Shahed-136? Ні.

Трохи аналітики на рівні відкритих даних. У вересні РОВ застосували 1327 дронів углиб території України, з яких 3% мали успіх прориву (або – 46). У серпні – 789 дронів-камікадзе, з яких 44 мали успіх досягти цілі. У липні – 426 дронів-камікадзе, з яких 44 (так, це не помилка) досягли цілі. У червні російські окупанти застосували 328 дронів-камікадзе, з яких 17 завдали ударів. У травні – 349 на десять.

Я думаю, що не складно, навіть маючи IQ трохи більше 85, зробити відповідні висновки.

Адептам культу "виробництва в Росії Shahed-136 понад тисячі на місяць", що рефлексують на цю брехню, особливий привіт.

Застосування РОВ fpv-дронів

Російські окупаційні війська у вересні встановили абсолютний рекорд і щодо застосування fpv-дронів – близько 12 тисяч. Нагадаю, що попередній був у липні – понад 11 тисяч.

Здавалося б, РОВ збільшують застосування цієї компоненти. Але є нюанс. 1 вересня Китай ввів у дію обмеження на експорт цивільних БПЛА, які можуть використовуватися у військових цілях чи терористичній діяльності. Але оскільки Росія, розуміючи, що на неї чекає, цілком могла створити запаси fpv-дронів на кілька місяців активного застосування.

Тому чи працюють обмеження Китаю, чи це лажа, ми дізнаємося не раніше грудня 2024 – січня 2025 рр. Але навіть тоді буде вже свій нюанс – погодний. Погодні умови можу обмежувати застосування цих засобів, що може бути сприйнято як зниження запасів.

Спостерігаємо!

ББ "Ланцет"

У питаннях застосування барражуючих боєприпасів "Ланцет" у РОВ немає серйозних змін: вони зберегли середній показник застосувань на добу – 10 одиниць.

Адепти застосування 100500 "Ланцетів" за добу, напевно, вже попустилися.

Висновки

У вересні російські окупаційні війська продовжили терор тилової України, застосовуючи переважно дрони, не всі з яких були дронами-камікадзе Shahed-131/136. Але всі кому не ліньки без належних роз'яснень постаралися на цьому зробити апокаліптичний хайп.

Проте я вважаю, що найбільшою проблемою для нас у перспективі не застосування ворогом дронів-камікадзе та дронів-приманок, а завдання масованих ракетних ударів у комплексі з цими численними засобами, які відволікають наші засоби ППО.

Як і раніше, не менш проблематичним залишається питання fpv-дронів, які у вересні встановили черговий рекорд застосування.