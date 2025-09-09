Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации"
Не верю официальной статистике РФ и вам не советую.
Согласно официальным отчетам Кремля, экономика РФ демонстрирует удивительную устойчивость.
Однако анализ косвенных (!) показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину — картину глубокого структурного кризиса, маскируемую манипулятивной статистикой и пропагандой.
1. ВВП
Рост на бумаге, рецессии в реальности.
Официально прогнозируется рост ВВП на 1,5% в 2025 году.
Однако, по данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 г. зафиксировано сокращение экономики на 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.
Формируется "двухскоростная экономика": оборонно-промышленный комплекс (ВПК) растет на средства бюджетных вливаний, тогда как гражданские сектора стагнируют, лишены ресурсов и кадров.
2. Инфляция. Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике.
Официальная инфляция держится на уровне 9–10%
Независимые финансовые аналитики оценивают реальный рост цен в 13–14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%.
В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700–800 рублей, свинина – 500–600, а овощи и фрукты подорожали на 15–20%.
3. Бюджетный кризис. Деньги на войну кончаются.
К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3.4 трлн рублей – это почти 90% от всего пересмотренного годового плана.
Причина — падение нефтегазовых доходов на 14% и рост расходов на 21%.
Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния (ликвидная часть которого уже меньше 3% ВВП) и вынуждает госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.
4. Промышленная деградация: "Импортозамещение" как фикция.
Яркий пример – новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор китайских, японских и остатков французских компонентов.
Вместо технологического суверенитета, Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.
5. Социальное напряжение. Скрытая безработица и дефицит.
Официальная статистика рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет
Это признаки скрытой безработицы.
Самый болезненный удар по населению – дефицит лекарств.
По данным опросов, треть россиян (33%) не могут купить необходимые препараты.
6. Регионы. "Оптимизация" бедности
Федеральный центр вынуждает дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину.
Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не путем роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ.
К примеру, в Дагестане дефицит сократили на 8.6 млрд рублей, урезав инвестиции на 7.2 млрд. рублей.
Кроме того, правительство планирует сократить перечень получающих поддержку мономост с 321 до 218, фактически бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.
7. Обвал в гражданских секторах: от добычи до авто и недвижимости.
Промышленность и добыча.
Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%.
Больше всего страдают гражданские отрасли: производство автомобилей сократилось на 14% (апрель 2025 по апрель 2024), экскаваторов — на 48,6%, а титановых изделий — на 45%.
Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа - на 3,4%.
Падение доходов от экспорта
Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом.
Во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.
8. Коллапс потребительских рынков.
Продажи новых легковых автомобилей в мае упали на 27,5%, а за первый квартал – на 27%.
Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года рухнули на 26%.
Рынок ипотеки испытывает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода сократилась вдвое
Потребительские настроения
Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике.
Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии заявлениям власти о стабильности.
Выводы и прогноз до конца 2025 года
Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации".
Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.
Наиболее вероятен сценарий до конца 2025 года. Дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой.
Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит скачивать ресурсы по гражданской экономике и населению для финансирования войны.
Потенциальные "точки взлома":
1. Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против "теневого флота" может привести к коллапсу бюджета.
Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить "печатный станок", что спровоцирует гиперинфляцию.
2. Социальный взрыв.
Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, риск растет.
Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой потребности могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые будет трудно контролировать силовикам.
Предел крепости русской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до предела выживания. И этот предел становится все ближе.
Вот такая реальная картинка.