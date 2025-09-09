Российская экономика вошла в фазу ''управляемой деградации''

Не верю официальной статистике РФ и вам не советую.

Согласно официальным отчетам Кремля, экономика РФ демонстрирует удивительную устойчивость.

Однако анализ косвенных (!) показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину — картину глубокого структурного кризиса, маскируемую манипулятивной статистикой и пропагандой.

1. ВВП

Рост на бумаге, рецессии в реальности.

Официально прогнозируется рост ВВП на 1,5% в 2025 году.

Однако, по данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 г. зафиксировано сокращение экономики на 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.

Формируется "двухскоростная экономика": оборонно-промышленный комплекс (ВПК) растет на средства бюджетных вливаний, тогда как гражданские сектора стагнируют, лишены ресурсов и кадров.

2. Инфляция. Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике.

Официальная инфляция держится на уровне 9–10%

Независимые финансовые аналитики оценивают реальный рост цен в 13–14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%.

В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700–800 рублей, свинина – 500–600, а овощи и фрукты подорожали на 15–20%.

3. Бюджетный кризис. Деньги на войну кончаются.

К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3.4 трлн рублей – это почти 90% от всего пересмотренного годового плана.

Причина — падение нефтегазовых доходов на 14% и рост расходов на 21%.

Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния (ликвидная часть которого уже меньше 3% ВВП) и вынуждает госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.

4. Промышленная деградация: "Импортозамещение" как фикция.

Яркий пример – новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор китайских, японских и остатков французских компонентов.

Вместо технологического суверенитета, Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.

5. Социальное напряжение. Скрытая безработица и дефицит.

Официальная статистика рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет

Это признаки скрытой безработицы.

Самый болезненный удар по населению – дефицит лекарств.

По данным опросов, треть россиян (33%) не могут купить необходимые препараты.

6. Регионы. "Оптимизация" бедности

Федеральный центр вынуждает дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину.

Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не путем роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ.

К примеру, в Дагестане дефицит сократили на 8.6 млрд рублей, урезав инвестиции на 7.2 млрд. рублей.

Кроме того, правительство планирует сократить перечень получающих поддержку мономост с 321 до 218, фактически бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.

7. Обвал в гражданских секторах: от добычи до авто и недвижимости.

Промышленность и добыча.

Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%.

Больше всего страдают гражданские отрасли: производство автомобилей сократилось на 14% (апрель 2025 по апрель 2024), экскаваторов — на 48,6%, а титановых изделий — на 45%.

Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа - на 3,4%.

Падение доходов от экспорта

Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом.

Во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

8. Коллапс потребительских рынков.

Продажи новых легковых автомобилей в мае упали на 27,5%, а за первый квартал – на 27%.

Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года рухнули на 26%.

Рынок ипотеки испытывает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода сократилась вдвое

Потребительские настроения

Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике.

Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии заявлениям власти о стабильности.

Выводы и прогноз до конца 2025 года

Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации".

Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.

Наиболее вероятен сценарий до конца 2025 года. Дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой.

Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит скачивать ресурсы по гражданской экономике и населению для финансирования войны.

Потенциальные "точки взлома":

1. Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против "теневого флота" может привести к коллапсу бюджета.

Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить "печатный станок", что спровоцирует гиперинфляцию.

2. Социальный взрыв.

Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, риск растет.

Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой потребности могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые будет трудно контролировать силовикам.

Предел крепости русской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до предела выживания. И этот предел становится все ближе.

Вот такая реальная картинка.