Производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" по состоянию на июль 2025 года.

На сегодняшний день производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в России выросло на 10-15%, но с определенными нюансами.

Суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, +/- 10% -15%. Нюанс в этой категории в том, что вариативности в минус больше, чем у плюс, поскольку Shahed-136 в России практически полностью производится за счет контрабандных поставок, только с незначительным импортозамещением.

Производство Shahed-136 в России зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%, из которых это около 65% китайской продукции, а остальное даже Китай заместить не может, поэтому в РОВ в этом вопросе все очень вплотную.

Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше все-таки в +15%, поскольку дрон дешев и примитивный. В его производстве меньше критически важных комплектующих иностранного производства, в большинстве своем те, которые можно заменить легкой контрабандой или прямым снабжением из Китая.

Таким образом, суммарное производство этой комбинированной категории в сутки составляет до 230 единиц.

С учетом тенденций, не исключаю, что суточный показатель августа составит 250, 28 сентября, 310 октября, 350 ноября, декабря 490-500. Но только при условии, что поставки комплектующих будут стабильными, а производство всего этого вот не буду страдать от ударов дронов света, а возможно, и вообще будет остановлено по каким-то неопределенным причинам.

Адептам культа 1000 Shahed-136 в сутки посвящается. Если вы не потеряли свои элементарные вычислительные способности, то ответьте на элементарный вопрос - когда при таких тенденциях и, соответственно, форс-мажорных обстоятельствах, по Украине начнут прилетать каждую ночь 1 000 Shahed-136. Именно Shahed-136. Именно – каждую ночь.

Думайте. Не рефлексируйте.