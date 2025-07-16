РФ накопичує виробництво Шахедів: що загрожує Україні

Виробництво Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" станом на липень 2025...

На сьогоднішній день виробництво Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" в Росії зросло на 10-15%, але з певними нюансами.

Добова видача готової продукції Shahed-136 становить понад 100 одиниць, +/- 10%-15%. Нюанс у цій категорії в тому, що варіативності в мінус більше, ніж у плюс, оскільки Shahed-136 в росії практично повністю виробляється за рахунок контрабандних поставок, лише з незначним імпортозаміщенням.

Виробництво Shahed-136 в Росії залежить від поставок іноземних комплектуючих більш ніж на 85%, з яких це близько 65% китайської продукції, а інше - навіть Китай замістити не може, тому у РОВ в цьому питанні все дуже впритул.

Добова видача готової продукції дронів-приманок "Гербера"/"Пародія" перевищує 100 одиниць, але варіація +/- 10%-15% більша все-таки в +15%, оскільки дрон дешевий і примітивний. У його виробництві менше критично важливих комплектуючих іноземного виробництва, здебільшого ті, які можна замінити легкою контрабандою або прямим постачанням з Китаю.

Таким чином, сумарне виробництво цієї комбінованої категорії на добу становить до 230 одиниць.

З урахуванням тенденцій, не виключаю, що добовий показник серпня складе 250, вересня 280, жовтня 310, листопада 350, грудня 490-500. Але тільки за умови, що поставки комплектуючих будуть стабільними, а виробництво всього ось цього ось не страждатиму від ударів дронів світла, а можливо, й узагалі буде зупинене з якихось невизначених причин.

Адептам культу 1 000 Shahed-136 на добу присвячується. Якщо ви не втратили свої елементарні обчислювальні здібності, то дайте відповідь на елементарне запитання - коли за таких тенденцій і, відповідно, форс-мажорних обставин, по Україні почнуть прилітати щоночі 1 000 Shahed-136. Саме Shahed-136. Саме - щоночі.

Думайте. Не рефлексуйте.