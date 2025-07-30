РФ готовит массированный удар: сколько накопили БПЛА

Сегодня РОВ осуществили налёт по Украине в количестве 324 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Фактически, это было полное расходование суточного производства комбинированной компоненты и 50% от предыдущего дня накопления. Для понимания, опять немного цифр.

В ночь на 19 июля РОВ применили 344 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля РОВ применили 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля РОВ применили 426 дрона. Ориентировочно запас – около 100.

В ночь на 22 июля – 42 дронов, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток – более 260.

В ночь на 23 июля – 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за трое суток – около 500.

В ночь на 24 июля – 107 дрон, накопление за сутки более 100, суммарно за четверо суток – около 600.

В ночь на 25 июля – 63 дрона, накопление за сутки около 140, суммарно за пять суток – около 750.

В ночь на 26 июля – 208 дронов, накопление за сутки около нуля, суммарно за шестые сутки сохраняется в пределах 750, а по итогу суточного производства более 950 дронов.

В ночь на 27 июля – 83 дрона, накопление за сутки более 120, суммарно за седьмые сутки – более 1 100.

К концу 27 июля, посредством производства у РОВ был накопленный потенциал в 1 300 дронов и в ночь на 28-е было применено 324 дрона. Таким образом, на утро 28 июля у РОВ оставалось в наличие более 950 накопленных дронов, а благодаря производству за сутки – более 1 150.

Это всё указывает на то, что угроза массированного, концентрированного налёта РОВ остаётся достаточно высокой до сих пор!