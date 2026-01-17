Революция в Иране и ''бомбист'' Трамп

Революционная волна в Иране напоминает Майдан 2013-2014 г. не только зимним холодом. Иранская революция началась с восстания 28 декабря и к 11 января вошла в ту же точку, к которой Украинская революция подошла к 19 января, стартовав 21 ноября. В Иране события развивались пока несколько быстрее, чем в Украине, но сейчас будет пауза, похожая на ту, что была в Киеве с конца января и до 18 февраля.

В протекании всех революционных восстаний можно найти много похожего и отличий, но всегда остаётся вопрос: кто победит? Ответ на него не всегда следует искать только на баррикадах.

19 января охранка Януковича впервые применила в Киеве светошумовые гранаты и попыталась подавить революцию. Не получилось. Началась позиционная война и скрытые переговоры, в том числе с участием иностранных государств. Такая ситуация сохранялась до 18 февраля, когда стало очевидным, режим Януковича не согласен ни на какой формат своей трансформации. Вследствие этого Майдан перешёл 18 февраля в наступление на Банковую, но к вечеру оно потерпело неудачу и "беркутня" пыталась снести лагерь в центре Киева. Но ей это тоже не удалось, несмотря на обещание нардепа царёва "Залить Украину кровью". Через три дня всё было кончено – Янукович со второй попытки сумел сбежать в РФ. Восстание победило, что ещё 19 февраля могло показаться маловероятным.

Симпатии украинцев однозначно на стороне восставших иранцев по многим причинам. В том числе и по той, что у них тоже есть своя "Небесная сотня", которая превышает нашу. Большое число убитых демонстрантов в Иране вывело из себя Трампа, и он прямо заявил, что разбомбит нафиг всех "стражей порядка", если они продолжат убивать. После ареста Мадуро и конфискаций танкеров у РФ никто в Иране не захотел проверять, будет Трамп бомбить или нет.

Все резко осознали: Трамп не только "бурильщик" и мастер сделки, но ещё и такой революционный "бомбист", который легко может бросить бомбу в любую карету, если сочтёт, что это ниспровергнет самодержавие. У властей Ирана есть и собственный опыт – Трамп летом бомбил на юге страны какие-то пещеры и объявил на этом основании, что закончил израильско-иранскую войну. Нетаньяху не посмел ничего возразить и объявил – война с Ираном закончена победой Израиля. Не вмешайся Трампа, и Нетаньяху до сих пор воевал бы с Ираном. В Иране тоже объявили: мы победили.

Трамп с полным основанием записал на свой счёт ещё одну завершённую войну и стал готовиться к открытию счёта революций. Когда в январе 2029 г. Трамп уйдёт на пенсию, у него будет длинный счёт завершённых войн и начатых революций. Причастность его к революционным процессам в Венесуэле и Иране очевидна, как и поддержка в Аргентине реформ Хавьера Милея. Появились даже фантазии о высадке Марка Рубио на Кубе.

С 5 января Трамп стал прямо предупреждать власти Ирана, что им следует прекратить казни протестующих и разгоны демонстраций иначе он направит на помощь восставшим армию США. Разительный контраст в сравнении с "великим демократом" Обамой в дни Украинской революции, который в итоге вместе с Байденом опустился до того, что делал вид: Белый дом не понимает, чья армия захватывает Крым. Какие-то непонятные "зелёные человечки". Обама был именно тем, кто сдал Крым рашистам. Зато рашисты рисовали граффити, как Обама на вёсельной лодке отгребает от пляжа Крыма с белыми девушками, испугавшись российского десантника в тельняшке.

"Тиран" Трамп угрожает бомбить и 12 января заявил о введении 25% пошлин для тех, кто торгует с Ираном. При этом сказал, что вчера, 11 января, ему звонили из Тегерана и предложили переговоры в обмен на прекращение восставшими активных действий. Трамп на сделку пошёл и с 11 января демонстрации прекратились. Власти Ирана ввели на улицы военизированные патрули, в некоторых городах комендантский час. В Тегеране провели даже митинг по аналогии с анти-Майданом. Но казни и судебные преследования тоже прекратили. Установился паритет сил, похожий на тот, что был в Киеве после 19 января и начались скрытные переговоры.

В кармане у Трампа лежат не только 25% пошлины, которые, разумеется, начнут работать не с сегодня на завтра, но и опыт конфискации танкеров у РФ и чавистов. Если власти Ирана в ближайшее время не договорятся с восставшими о трансформации режима в сторону демократии, то Трамп начнёт конфискацию иранских танкеры с нефтью, идущих в Китай. Часть этой нефти собственность КСИР, который не только охранник режима, но и крупный субъект хозяйствования. По сути, КСИР – это мафия, или отдельное государство в Иране, к войне с которым Трамп вполне готов.

Трамп революционизирует не только всю Америку, но и Европу. Он уже вдохновил британцев на заявления, что пора тоже начинать конфискации подсанкционных танкеров РФ, а Швеция и Финляндия предложили ЕС обсудить ввод пошлин для тех членов Союза, которые торгуют с РФ и передавать эти деньги Украине. Трамп продал на полмиллиарда долларов конфискованной у чавистов нефти и объявил, что Венесуэла получил эти деньги, когда в ней начнутся революционные трансформации. Мониторить процесс будет Мария Карина Мачадо, с которой Трамп встречается на днях.

Аналогичную схему Трамп применит и к Ирану, если переговоры между восставшими и между разными правящими группами зайдут в такой же тупик, в какой они зашли к 18 февраля 2014 г. в Украине. Демонстрации в этом случае тоже возобновятся и админздания будут уже не поджигать, а занимать навсегда. Путинистам он тоже передал привет, когда заявил 14 января, что ничего не знает о готовящемся новом визите Виткоффа и Кушнера в Москву, о котором пишет пресса. Их визит "не на часі", дал понять Трамп. Не нравится ему Холодомор, устроенный в Украине рашистами и миндичами.

Аятолла Хаменеи, в отличие от Януковича, покидать Иран не будет. Прежде всего, потому, что он фигура номинальная и символическая, типа местного Папы Римского. В Италии было несколько революций, но должность Папы не упразднили ни оба Наполеона, ни гарибальдийцы, ни фашисты. Французские короли на 70 лет переселили Пап из Италии в Авиньон, но и там они считались Папами римскими, а не авиньонскими. У Хаменеи ещё и такой солидный возраст, когда лень вообще куда-то переезжать, даже если в город входят оккупационные войска РФ.

Антиклерикальная революция может пройти спокойно и при наличии Хаменеи, если КСИР не устроит масштабную резню и не доведёт Иран до гражданской войны, похожей на ту, что была в Алжире. Основная цель революции в Иране – это отделение религии и её институций от государства и политики, когда вера в бога – это право и индивидуальный выбор, а не долг и обязанность.

В Иране запущены два параллельных процесса – антиклерикальная революция, такие были в разных формах почти во всех странах, уместно вспомнить революцию Ататюрка, и процесс отмены государственной религии, подобный тому, который шёл в СССР с 1986 по 1991 г. Отличие в том, что в СССР упраздняли новую религию – коммунизм, которая тоже имела свои дресс-коды и определяла, какую музыку можно слушать, а какую нельзя. Так как коммунизм был новой религией, то его отмена имела специфику, которой не будет в Иране. Но полицию нравов в Иране точно распустят, за отсутствие хиджаба перестанут убивать и КСИР как военно-идеологическую организацию расформируют.

КСИР во многом похож на ордена тамплиеров и иезуитов, деятельность которых была полностью или частично прекращена силовыми методами. Собственно, о форме роспуска КСИР сейчас и идут переговоры в политическом классе Ирана, включая его эмиграцию.

У Трамп есть своя "карта" в этих переговорах и он её начал разыгрывать. Иран, как и Венесуэла, – обанкротившиеся петрократии, в отличие от Норвегии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ. Это позволяет Трампу говорить на переговорах, что он сделает Иран такой же великой страной, как Венесуэлу и США. Уместно вспомнить, что до 1979 г. Иран наряду с Саудовской Аравией был крупным продавцом нефти в США. Но для этого иранцам нужно сделать пару встречных шагов, что вполне им по силам.

Консерваторы и сами давно осознают, что зашли в тупик, и поэтому в 2024 г. они не пустили на выборы ультраконсерватора Ахмадинежада, который был президентом в 2005-2013 г. Притом, что казалось бы, самое время выступить по полной в защиту Хамас, Хезболлы и т.д. Вместо этого с 2013 г. все три президента Ирана демонстрируют дрейф от воинствующего клерикализма и нарративов "исламской революции".

В сумме такие факторы с высокой вероятностью и приведут к тому, что переговоры в Иране между всеми и Трампом закончатся иначе, чем переговоры Майдана с Януковичем. Есть ещё и такой сильный фактор как острый дефицит воды в Иране, из-за которого уже возникла тема расселения Тегерана. Решить эту проблему могут опреснители вода на Каспии, но для них нужно много электроэнергии, а она тоже в дефиците. В результате возникает мост к мини-АЭС, производство которых налажено в США. Трамп эту "карту" тоже разыграет, несмотря на нытьё Нетаньяху о персидском коте на персидском ковре с ядерной бомбой. В Москве это предчувствуют, поэтому "хорошие русские" уже принялись хоронить революцию в Иране.