Трамп кончается

Новый опрос авторитетнейшего Gallup: рейтинг Трампа катится в пропасть.Не одобряют его деятельность уже 60% (+6 по сравнению с предыдущим опросом), одобряют только 36% (-5).

Такие показатели (даже лучше на один процент) из американских президентов по опросам Gallup имел только Байден после знаменитых дебатов, которые привели к тому, что он отказался от намерения вновь баллотироваться в президенты. Трамп - хромая утка, ковыляющая к своему финалу. Не надо так серьёзно реагировать на его бредовые требования и заявления.

Апдейт. Думаю, что сегодняшнее грозное заявление Трампа о закрытии неба над Венесуэлой связано с информацией о дальнейшем падении его рейтинга. Старик решил по примеру других претендентов в "отцы народа" поднять свою опавшую популярность маленькой победоносной войной. Однако ни на что серьёзное он не способен — как всегда подменяет реальность информационной шумихой. США сейчас не готовы к масштабной сухопутной интервенции в Венесуэлу, а по-другому режим Мадуро не свергнуть.