Реальная причина провала переговоров

В Майами россияне просто тянули время. Следующий раунд в Москве тоже не даст ничего нового.

Я много раз говорил и писал: эти переговоры не о территориях, как это воспринимается у нас. И даже не о захвате всей Украины. Путин рассматривает эти переговоры как элемент возвращения в геополитику. Отсюда и страхи европейцев о начале войны в Европе, между прочим. Но, как бы это ни парадоксально ни было, понимая о потенциальной возможности войны в Европе, и в ЕС и в США продолжают мыслить прежде всего категориями территорий.

К сожалению, я практически перестал верить в возможность результативных переговоров. Почему? Путин просто перестал бояться Трампа. И Трамп, еще этого не осознавший, не имеет весомых рычагов влияния. Путин пойдет на переговоры только в тот момент, когда поймет, что ему что-то угрожает. Или политически или физически.

Главное, чтобы это поняла Европа-США-Китай. Как только придет это осознание, можно не сомневаться, что даже в России активизируются очередные Пригожины, несмотря на кажущуюся бетонную власть Путина. Но, к сожалению, пока никто (кроме Украины и стран Балтии) не хочет вслух это проартикулировать. И пока это будет продолжаться – будут продолжаться малорезультативные переговоры о территориях.