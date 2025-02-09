Путин не заинтересован в переговорах, даже несмотря на давление Трампа

Как отмечают российские и западные эксперты, Кремль близок к достижению своих целей и не видит причин идти на мирные переговоры.

Трамп может угрожать или уговаривать Путина, но, по мнению аналитиков, это не изменит его позиции.

Эксперты отмечают, что "путину нелегко будет отдать то, что он считает исконными российскими землями в Украине, или упустить шанс взорвать альянсы и безопасность Запада, заставив Киев придерживаться политики нейтралитета".

К тому же, Трамп хочет быстрого разрешения войны, тогда как пути стремится к медленному, что усилит его военную позицию.

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В принципе, в этом сообщении западного агентства – ничего нового. Где-то также комментировал и я нынешние позиции в Кремле в эфирах в течение последнего месяца.

На позицию Путина может повлиять два фактора:

1. США объявляют о стратегической поддержке Украины.

2. Европа, понимая собственные угрозы, включается полностью во все возможные программы поддержки.

Ну и третий фактор – который уже зависит от нас – мы не просто переходим в стратегическую оборону, как сейчас, а переформатируем режим жизни в известный слоган "Все для фронта, все для победы". Готов каждый день во внерабочее время два-три часа ходить и крутить дроны. Бесплатный общественно-полезный труд в тылу в условиях войны никто не отменял.

В ближайшие 8-10 месяцев либо Путин дожмет Запад (со всеми негативными геополитическими последствиями), либо мы вместе дожмем его. Здесь, как говорится, сценария – посередине – нет.