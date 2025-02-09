Путін не зацікавлений у переговорах, навіть попри тиск Трампа

Як відзначають російські та західні експерти, Кремль близький до досягнення своїх цілей і не бачить причин йти на мирні переговори.

Трамп може погрожувати або вмовляти Путіна, але, на думку аналітиків, це не змінить його позиції.

Експерти зауважують, що "путіну нелегко буде віддати те, що він вважає споконвічними російськими землями в Україні, або змарнувати шанс підірвати альянси та безпеку Заходу, змусивши Київ дотримуватися політики нейтралітету".

До того ж, Трамп хоче швидкого вирішення війни, тоді як путін прагне повільного, що посилить його військову позицію.

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В принципі, в цьому повідомленні західного агентства - нічого нового. Десь так само коментував і я нинішні позиції в Кремлі в ефірах протягом останнього місяця.

На позицію Путіна може вплинути два чинники:

1. США оголошують про стратегічну підтримку України.

2. Європа, розуміючи власні загрози, включається наповну в усі можливі програми підтримки.

Ну і третій чинник - який залежить уже від нас - ми не просто переходимо в стратегічну оборону, як зараз, а переформатовуємо режим життя у відомий слоган "Все для фронту, все для перемоги". Готовий щодня в позаробочий час дві-три години ходити і крутити дрони. Безкоштовну суспільно-корисну працю в тилу в умовах війни ніхто не відміняв.

Найближчі 8-10 місяців або Путін дотисне Захід (з усіма негативними геополітичними наслідками), або ми разом дотиснемо його. Тут, як кажуть, сценарію - посередині - немає.