Путин не готов к миру: сколько будет продолжаться война

Дамы и господа, если у вас вдруг есть планы на следующие полгода, исходите из того, что война продлится как минимум эти 6 месяцев. А потом еще продлевать этот период, потому что лучше ошибиться.

Нет никаких причин думать, что Путин готов к миру. Он будет готов к миру только тогда, когда будет убежден, что война несет больше рисков, чем мир. А сейчас он и так оценивает свое положение как лучше по сравнению с реальностью. Да и из войны ему выйти страшно без очевидной победы (а ее и в помине нет).

Дональд Трамп своим конченым поведением лишь поддерживает в голове Путина мнение, что он может пропетлять.

И когда он встретится с деградирующей реальностью – а это будет позже, чем российская экономика дойдет до трагедии катастрофы, потому что механизмы обратной связи в таких диктатурах сломаны наглухо – тогда уже и переговоры могут быть реальными, и посредники будут либо не нужны, либо тоже другие.

Если вообще понадобятся переговоры именно с Путиным.