Путин и Си Цзиньпин ради своего бессмертия могут уничтожить все человечество

Для нас, украинцев, очень неприятно слышать от политиков или экспертов и простых жителей из разных стран о том, что в Европе и мире люди уже устали от войны в Украине. Возможно, это и так, но единственное, что мы можем порекомендовать - приезжайте в Украину, переночуйте несколько дней в Киеве, Луцке или Запорожье, а может в Харькове и тогда лучше поймете, как эта война уже надоела украинцам и сколько она принесла нам горя.

Далее текст на языке оригинала

Але, було б добре, якби ті хто говорить про втому від війни в Україні, спробував спрогнозувати, а щоб було, якби Путін переміг і Україна не зупинила путінську орду? Невже хтось може ще повірити у те що, кінцева мета агресії Путіна - Україна?

Незаперечно, що - ні!

У цьому випадку у Європи була єдина можливість - протистояти агресії Путіна, в результаті якої полумʼя війни запалало б по усій Європі і дуже швидко підпалило б увесь світ. Якщо влада США сподівалась, як під час агресії Гітлера у Європі, спокійно пережити цю війну за океаном - марні сподівання. Без будь яких сумнівів війна прийшла б і на американську землю. І як би американцям не хотілося б воювати з Путіним - його агресія змусила б! Іншого виходу не має. Але, у цьому разі, це може бути не трагедія співрозмірна трагедії Перл Харбора, а набагато трагічніша.

Тобто, будь-яка притомна людина в Європі чи Америці, чи в Азії чи Австралії обʼєктивно оцінивши ситуацію, яка зараз склалася у світі, може без будь-яких "підказок" політиків чи експертів, усвідомити, що мир по усьому світу зараз ще зберігається тільки завдяки мужності і винятковому героїзму українських патріотів, які ціною величезних зусиль і непомірних жертв продовжують стримувати путінську орду на східних рубежах Європи!

Як тільки Україна не зможе більше стримувати ворога - війна прийде в кожний дім, в кожну сімʼю, спочатку в Європі, а потім і по усьому світу.

Путін і путінська Росія - це планетарне зло!!!

І мабуть не варто, президенту сусідньої і дружньої країни, говорити про те, що Україна не може бути прийнята ні в ЄС, ні в НАТО. Це - несправедливо!

Як і передбачалось, після візиту Путіна до Китаю і зустрічі з своїми однодумцями Сі Цзіньпіном і Кім Чен, війна отримала нове дихання. Путін став ще більш нахабним і агресивним. Безкарність агресора з боку західних країн і їх лідерів, тільки заохочує Путіна до ще більш зухвалої агресії. А наявність таких союзників, як Китай і КНДР, при повному "нейтралітеті" президента США Трампа, створює величезну загрозу для людства, але про це згодом, а зараз - уявіть собі, що Сі і Путін, накопичивши величезні арсенали ядерної зброї, яка може багаторазово знищити усе живе на планеті, - почали серйозно думати про своє безсмертя.

Для сучасних тиранів, як пише Т.Фельгенгауер в DW, питання укріплення влади, здається, відходять на другий план: санкції їх не беруть, громадяни їх не скидають. Нині для тиранів важливо продовжити своє життя, а значить - і свою владу.

Кадри, на яких Сі Цзиньпін, Путін і Кім Чен йдуть в оточенні варти пошани, цілком годяться для навчальних закладів політології, присвячених диктаторським режимам.

Кім Чен Ин тут, звичайно, виділяється молодістю, але ось двоє інших… 72-річні Путін і Сі обговорюють безсмертя. Російські інформаційні агентства пишуть про "долголетие". Але не дайте їм себе заплутати. Ці люди мріють саме про безсмерття. Вони переконують один одного, що їх вік - це лише початок. Їм мало тих десятиліть, що вони зберігають владу в своїх руках. Вони хочуть більшого і вірять, що сучасна наука і технології дарують їм вічне життя. І Сі, і Путін розуміють, що для них це рівнозначно вічна влада.

Це чи не мрія будь-якого тирана і диктатора! Маючи перспективи жити до 150 років (а саме таку цифру згадує Сі) масштаби сучасних подій, будь то репресії чи війни, губляться, дрібнішають і відходять на другий план. Вони мріють, що їм не потрібно буде шукати наступників, остерігатися стати "кульгавою качкою", в кінці кінців, не потрібно буде прощатися з головним, що існує в їхньому житті - безмежною владою в країні.

Можна передбачити, що після ймовірного переобрання Сі Цзіньпіна у 2027 році на безпрецедентний четвертий термін як голова Комуністичної партії Китаю він дуже уважно оцінюватиме свої нові 5 років при владі, яка закінчиться у 2032 році, коли йому буде 79 років. Потенційно це його останній термін. Він може не бути переобраний у 2032 році через вік, економічні проблеми або проблеми зі здоров'ям. Ми тільки-но бачили на власних виборах у Сполучених Штатах, що відбувається, коли люди у 80 років намагаються брати участь у виборах. Тому тема безсмертя, яку путін підкинув Сі Цзіньпіну, безумовно не була випадковою, а завчасно спецслужбами кремля підготовлена для Путіна, як надзвичайно важлива тема для Сі, яка його обовʼязково може зацікавити і відкриє Путіну ще одну важливу тему для спілкування з лідером Китаю.

Розмова тривала менше хвилини, іноді перериваючись, і були лише фрагменти, зазначає агентство Bloomberg.

На записі чути, як Сі Цзіньпін промовив китайською мовою "в наші дні" та "70 років" (Путіну і Сі обом по 72 роки). Перекладач, мабуть, передає його слова, потім російською мовою сказавши: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина". Потім Путін сказав коментар, який не було чітко чути на трансляції. Після чого перекладач передавши слова Путіна китайською: "Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все більше і навіть досягти безсмертя".

Потім Сі Цзіньпін знову заговорив китайською у останньому коментарі, коли камера відключилася: "Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150".

Як зазначає Bloomberg, у Китаї рідко відбуваються незаплановані події, такі як випадковий запис розмов. Особливо дивно, що це трапилося під час заходу, до якого йшла старанна підготовка.

Тобто, ми можемо з високою долею ймовірності говорити про те, що ця начеб - то несподівана розмова трьох тиранів була випадковою, насправді це було зроблено навмисно, щоб підкреслити, що незважаючи на вік Путіна і Сі, не потрібно піддавати сумніву їх здоровʼя і здатність правити вічно.

Такі собі два Чахлики Невмирущі!

Вони мало схожі на персонажів відомої дитячої казки про Кощія Безсмертного. Але навіть у цій казці, незважаючи на те, що один із її героїв називається Кощієм Бесмертним – він не є безсмертним у буквальному розумінні, а є персонажем слов'янських казок, який має "смерть" (своє життя/душу) поховану в іншому місці, зазвичай під коренем могутнього дуба на острові, що робить його непереможним тільки якщо його схованку не знайти. Його ім'я та характер пов'язані з уявленням про невидиму силу, яка може бути знищена.

Воно все було б нічого, найкращі вчені, генетики, лікарі бʼються багато століть над тим, щоб продовжити людям життя, але ці тирани думають про своє безсмертя, яке не може бути обмежене нічим.

І це лякає.

Китай протягом цього року збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок. Тепер КНР має в своєму розпорядженні більш ніж 600 боєголовок.

Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Зазначається, що у 2025 році у Китаю побільшало ядерних боєголовок, ніж у Великобританії та Франції разом узятих. Пекін розширює свій арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. У SIPRI поділилися, що з 2023 року Китай щорічно накопичує близько 100 нових боєголовок. Це свідчить про значне збільшення ядерного потенціалу країни.

За даними SIPRI, станом на січень 2025 року Китай завершив або наближався до завершення будівництва близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох пустельних регіонах на півночі та трьох гірських районах на сході. Такими темпами КНР до кінця десятиліття може зрівнятися з Росією чи США за кількістю таких ракет.

Зараз Китай займає лише третє місце за кількістю ядерних боєголовок, поступаючись Росії (5459 одиниць) і США (5177 одиниць). Ці дві країни мають майже 90% існуючого ядерного потенціалу у світі.

Без сумніву, ядерний потенціал Китаю змінює міжнародну політику. Вже зараз Китай є третьою у світі країною за потужністю ядерних сил. Якщо добавити до цього третю армію у світі і один із найбільших оборонних бюджетів, приблизно 130 млрд доларів та необмежені людські ресурси, то можна стверджувати, що Китай – це третя світова держава.

Не далекоглядна, а може навіть хибна політика Дональда Трампа щодо Путіна, призвела до того, що самітом на Алясці, Трамп повністю реабілітував Путіна, як військового злочинця, що призвело до його ще більшого зближення з Китаєм і КНДР, яке може бути вже тепер прямою загрозою і США.

Ми не знаємо про що Трамп домовився з Путіним. Ми бачили тільки щиру гостинність Трампа. Але, нам не відомо, чи мають якесь відношення до цієї зустрічі, як її результат - значне збільшення ударів по Україні.

Як пише The Washington Post, в матеріалі "Неправильне тлумачення Росії Трампом дорого коштувало Україні. Тепер Путін висловлює свої наміри чіткіше, ніж будь-коли", "Назвіть це доблесним, оптимістичним, можливо, навіть катастрофічним неправильним тлумаченням. Віра президента США Дональда Трампа в те, що він зможе якимось чином, завдяки силі характеру, переконати свого російського колегу Володимира Путіна, що він хоче мирної угоди, була, в кращому випадку, надмірно щедрою до нього самого та керівника Кремля.

Це підживлювалося стратегічно гарячим твердженням, що Москва є союзником Сполучених Штатів у боротьбі проти Китаю, а не – дедалі частіше – васалом Пекіна, який виробляє енергію. І хоча це неправильне тлумачення ситуації дорого коштувало Україні – з точки зору публічної невпевненості в її американській підтримці та створення вікна, в якому російські війська могли холоднокровно просуватися вперед на передовій – Вашингтон знову ж таки виніс цінні та очевидні уроки.".

І далі, "Останні вісім місяців були витрачені президентом США даремно з точки зору планування виживання України та європейської безпеки, з непотрібним залицянням до Москви та підривом стратегічного трансатлантичного альянсу, який Вашингтону все ще знадобиться в наступні десятиліття. Але вони дали безцінний урок – якщо його взагалі потрібно було засвоїти – про те, хто на чиєму боці. Навіть Трамп тепер не може мати жодних ілюзій".

Крім того, зʼявилася інформація, що Трамп має намір значно зменшити військовий контингент США у Європі, особливо щодо північних балтійських країн, що може заохотити путіна здійснити нову агресію, щоб пробити собі ще один коридор до Калінінграда. "Європейські країни, що межують із Росією, повинні підготуватися до можливого скорочення чисельності військ США в регіоні, зміцнивши власний військовий потенціал", - заявив президент Естонії Алар Каріс.

Такої ж думки і ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який зазначав: "Тепер нам потрібно готуватися до скорочення чисельності американських військ у Європі, ймовірно, дуже значного. І так, можливе виведення військ із країн Балтії".

А тим часом, Китай шаленими темпами збільшує свій військовий і особливо, ядерний, потенціал, готуючись до можливої агресії проти Тайваню. Ще весною 2025 року стало відомо, що Міністерство оборони США у секретному документі назвало Китай головною загрозою для країни. Як написав The Washington Post, документ було складено новим главою Пентагону Пітером Хегсетом. У ньому наголошується, що потенційне вторгнення Китаю на Тайвань – ключовий сценарій, до якого слід готуватись Вашингтону. Тобто, Китай поки що готує свою армію до можливої війни, а Путін вже розвʼязав велику повномасштабну війну в Європі проти України.

Після чергового візиту Путіна до Китаю, в світі склалася небезпечна ситуація, адже відомо, що Китай неодмінно буде вирішувати питання Тайваню. І є висока ймовірність, що військовим шляхом. Тайвань, - це один із головних обʼєктів політики Сі Цзіньпіна, він хоче виконати завдання, яке називає "екзистенційним" для Китаю – завдання об'єднання з Тайванем у рамках своєї політики "Великого відродження китайської нації".Для Путіна - відновлення російської імперії, а для Сі - приєднання Тайваню є головним змістом їх державної політики. Але приєднання Тайваню мирним шляхом майже не реальне, тому єдиною можливістю виконати свій план лідер Китаю може тільки за допомогою агресії, тому Сі у прискореному темпі готує свою армію. Швидше за все, повномасштабне вторгнення розпочнеться з масованого ракетного удару по військових базах Тайваню, критично важливій інфраструктурі та по командних пунктах. Потім будуть повітряні удари по портах, а також спроби обезголовити керівництво країни. Китай уже веде підготовку: у таборах Народно-визвольної армії Китаю у Внутрішній Монголії будуються точні копії доріг, ідентичні тим, що знаходяться у центрі Тайбею, біля президентського палацу та ключових урядових будівель. Це говорить про те, що вони розглядають варіант швидкого удару по столиці — щось на зразок того, що Путін спробував зробити в Україні 2022 року. Після цього може бути повномасштабне вторгнення з висадкою на острів.

Не можна виключати, що правителі Китаю і Росії під час цієї зустрічі, узгодили і нові агресивні плани. Вони можуть навіть синхронізувати свої плани. У разі якщо Китай почне вторгнення в Тайвань, ця подія може надовго затьмарити усі інші події у світі, в результаті цього Путін може скористатися тим, що увага Сполучених Штатів може бути прикута до цієї агресії і розпочати нову війну проти балтійських держав. Головна мета цієї агресії - захопити Сувалківський коридор та зʼєднати Калініградську область з Білорусією. Крім того, у разі захоплення Сувалківського коридору балтійські країни будуть відрізані від решти європейських країн.

Зважаючи на те, як Сі Цзіньпін і Путін зацікавлено обговорювали можливість зберегти своє безсмертя, то можна передбачити, що вони готові заради свого безсмертя знищити усе людство.

Військові і економічні ресурси для цього у них є достатні.

У нас немає відомостей, що Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен уклали між собою якусь нову військову угоду про створення військово - політичного союзу. Хоча, хто його знає. Така угода може бути і таємною.

Про існування таємного додатку до пакта "Молотова -Ріббентропа", який розділив сфери впливу Сталіна і Гітлера, ми дізналися лише у 1992 році. Але те, що вони діють узгоджено і в інтересах один одного - не викликає сумніву.

Сумарний військовий потенціал Китаю і Росії може бути серйозною гарантією їх безсмертя, але було б добре, щоб Сі Цзіньпіну і Путіну хтось розповів чим закінчується казочка про Кощія Бесмертного, така ж доля чекає і сучасних Чахликів Невмирущих.