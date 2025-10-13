Противодействие угрозе c воздуха: на что способна Украина

Во-первых, странным и опасным выглядит тот факт, что на четвертом году полномасштабной войны у нас отсутствует адекватная программа противодействия тому, с чего эта война началась – воздушным ударам.

Во-вторых, в попытках отбиваться от атак с неба катастрофически отсутствуют профессиональный анализ угроз и системный подход к противодействию.

Понятно, что мы значительно меньше недоимперии. Но ведь мы не уступаем в разумности и креативности!

А если попытаться проанализировать ситуацию, становится ясно, что главная угроза — это не крылатые ракеты врага. И даже не баллистические. Их цена и — главное — объемы производства примерно такие же, как и для соответствующих зенитных ракет наших партнеров. То есть здесь дело в возможностях западного производства и нашей возможности получать такие ракеты ПВО-ПРО. Ибо свои большие зенитные комплексы мы начнем производить еще нескоро и, пожалуй, не при этой власти.

Главная угроза – это вражеские беспилотники дальнего действия, шахеды в первую очередь. Потому что это удачная технологическая конструкция, которую враг еще постоянно совершенствует. И наращивает производство. И тактику применения также меняет: сейчас шахеды демонстрируют что-то вроде ИИ: они сбиваются в стаи над целью, затем изучают нашу противовоздушную оборону — не только за работой радиолокаторов, но и по вспышкам от выстрелов пулеметов, пытаются уничтожить наши зенитные позиции. И только потом уже почти беспрепятственно атакуют энергетический объект.

Зато у нас есть сугубо рефлексивная позиция: враг сделал что-то новое, мы почувствовали это в виде жертв и разрушений, и только после этого начинаются поспешные и, соответственно, не очень удачные попытки противодействия. Кроме того, полностью отсутствует комплексный подход: есть дилетантские попытки найти какое-нибудь универсальное супероружие и закрыть вопросы сразу и навсегда. Отсюда и такой захват нашего руководства дронами-перехватчиками, которые не будут эффективными, пока не станут многократными и смогут действовать без оператора в любую погоду.

Сложные проблемы не имеют простых решений. А боевые действия – это проблема сверхсложная. Вот как убедить в этом людей, вообще не очень склонных думать?

Сегодня на первом месте по эффективности против шахедов это небольшие, то есть дешевые зенитные ракеты с дальностью до 10 км наземного и воздушного базирования (что я утверждаю уже два года). Именно поэтому британцы начали снабжать нас подобными ракетами, а штатовцы срочно разрабатывают новое поколение своих "Стингеров".

Но ведь существует целое семейство украинских ракет "Ива" разработки КБ "Луч". По плану они планировались и для зенитного использования. Почему это направление не получило должного развития? Только потому, что КБ "Луч" чем-то не нравится тем, кто принимает решение в этой сфере?

На втором месте – современные зенитные пушки в виде комплексов наподобие "Скайнекса". Но мы опять-таки рассчитываем только на помощь немецкого "Рейнметалла", попытки создать собственную зенитную артиллерию не просматриваются, хотя эта задача посильна.

А что касается пассивных методов защиты энергетических объектов, то программа провалена полностью: по данным комиссии ВР, израсходованы десятки миллиардов гривен, построено, дай бог, 30% защитных сооружений. И этот провал стал ясен еще в середине прошлого года, когда Кабмин фактически прекратил финансирование большей части этих работ.

Но почему, когда провал стал налицо, средства не были направлены на альтернативные проекты защиты? К примеру, еще с 2023 года днепровские ученые предлагали использовать аэростаты, которые будут поднимать прочную сетку над энергообъектами (писал об этом у себя в ФБ). Предлагали, но услышаны не были. Такой проект значительно дешевле, чем укрывающие трансформаторы бетонные "черепахи". Может, сетка и не дает стопроцентной гарантии, но все равно это гораздо надежнее, чем укрытия, которые так и не построили, а деньги исчезли.

Можно продолжать говорить, что сделано не так. Это будет долгий список риторических вопросов. Однако именно этот перечень наталкивает на ответ на главный вопрос, волнующий всех украинцев: насколько мы готовы к максимальной интенсификации вражеского воздушного террора этой зимой?