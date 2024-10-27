Bloomberg пишет, что только 30 процентов снарядов, которые россияне выстреливают по украинцам, есть собственно российское производство.

Все остальное – иранское и северокорейское. Снаряды, ракеты, детали для ВПК... А теперь еще живая сила будет. Против Украины воюет весь антизападный блок.

Далее текст на языке оригинала

Звісно, можна сказати, що воюють вони за російські гроші, але, мабуть, фактор помсти "Заходу" теж не останню роль відіграє. Як і можливість підготуватися до війни з цим самим "Заходом".

Всі вороги "Заходу" мстяться "йому" через вбивства українців. Бо "майстри західного піару" скрізь кричать як сильно вони підтримують Україну, "перевертають небо і землю", щоб українцям допомогти і т.д. Звісно, це лише слова. Бо насправді вони не вважають Україну частиною свого світу, що прекрасно видно на відмінності у ставленні до захисту України, і захисту, наприклад, Ізраїлю.

Але для ворогів "Заходу" та США – це не просто слова, але і вказівка на ворога.

У підсумку для КНДР, Ірану та інших подібних режимів ми – "клятий Захід", а от для самого "Заходу" ми не досить підходимо для членства у НАТО, і взагалі, від нас вони "дуже втомилися".

Як виявилося, на практиці "підтримка США і Заходу" – це багато пустих слів, багато страху та "червоних ліній", багато обмежень, мало користі, мало зброї, але дуже багато неприязні з боку ряду держав "Глобального Півдня", які просто екстраполюють свою ненависть до "Заходу" на тих, кого той начебто "підтримує".

У підсумку, росіяни одержують готові "шахеди", технології виробництва, інструктаж і т.д. Українці змушені все розробляти самі з нуля. Звісно, тут українці вже досягли чимало, і спільні операції ССО, ГУР та СБУ зі знищення російських військових складів, звісно, вражають. Але тут українці все роблять самі. Ніхто нам не допомагає. Лише потім Остін "захоплюється" ефективністю українських дронів, і користується цим як приводом знову не давати нам використовувати для відповідних цілей американські ракети.

Наступного разу, коли ви почуєте "чому Захід нам повинен допомагати, вони ж нам нічим не зобов'язані", можете навіть не згадувати про легендарний "Будапештський меморандум".

Просто скажіть: "Бо ми самі, самостійно, з постійними обмеженнями від цього самого "Заходу" вигрібаємо від коаліції усіх ворогів Заходу, які через нас хочуть їм помститися".