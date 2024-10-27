Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?

Bloomberg пише, що лише 30 відсотків снарядів, які росіяни вистрілюють по українцям, є власне російського виробництва.

Все інше – іранське та північнокорейське. Снаряди, ракети, деталі для ВПК... А тепер ще і жива сила буде. Проти України воює весь антизахідний блок.

Звісно, можна сказати, що воюють вони за російські гроші, але, мабуть, фактор помсти "Заходу" теж не останню роль відіграє. Як і можливість підготуватися до війни з цим самим "Заходом".

Всі вороги "Заходу" мстяться "йому" через вбивства українців. Бо "майстри західного піару" скрізь кричать як сильно вони підтримують Україну, "перевертають небо і землю", щоб українцям допомогти і т.д. Звісно, це лише слова. Бо насправді вони не вважають Україну частиною свого світу, що прекрасно видно на відмінності у ставленні до захисту України, і захисту, наприклад, Ізраїлю.

Але для ворогів "Заходу" та США – це не просто слова, але і вказівка на ворога.

У підсумку для КНДР, Ірану та інших подібних режимів ми – "клятий Захід", а от для самого "Заходу" ми не досить підходимо для членства у НАТО, і взагалі, від нас вони "дуже втомилися".

Як виявилося, на практиці "підтримка США і Заходу" – це багато пустих слів, багато страху та "червоних ліній", багато обмежень, мало користі, мало зброї, але дуже багато неприязні з боку ряду держав "Глобального Півдня", які просто екстраполюють свою ненависть до "Заходу" на тих, кого той начебто "підтримує".

У підсумку, росіяни одержують готові "шахеди", технології виробництва, інструктаж і т.д. Українці змушені все розробляти самі з нуля. Звісно, тут українці вже досягли чимало, і спільні операції ССО, ГУР та СБУ зі знищення російських військових складів, звісно, вражають. Але тут українці все роблять самі. Ніхто нам не допомагає. Лише потім Остін "захоплюється" ефективністю українських дронів, і користується цим як приводом знову не давати нам використовувати для відповідних цілей американські ракети.

Наступного разу, коли ви почуєте "чому Захід нам повинен допомагати, вони ж нам нічим не зобов'язані", можете навіть не згадувати про легендарний "Будапештський меморандум".

Просто скажіть: "Бо ми самі, самостійно, з постійними обмеженнями від цього самого "Заходу" вигрібаємо від коаліції усіх ворогів Заходу, які через нас хочуть їм помститися".