В ОРДЛО начались красные дни календаря, то есть празднование 8 марта, любимого праздника советских людей. Их, праздников, у них много и держатся они за них крепко. Я писала о безумии, которое в ОРДЛО в конечном итоге на эти праздники. Здесь едва пережили 23 февраля и не выходя из алкогольного тумана нужно переползать в 8 марта.

Как что честно, вот этот праздник мне жалко. Советская власть сделала все, чтобы обесценить этот праздник и перевести его в состояние "тортик-цветочек-кастрюля", то есть унести из памяти женщины ее силу, ее право, ее равенство.

"Праздник слабого пола", который круглый год должен ждать цветов, комплиментов, внимания, потому что в другие дни мужчины не в состоянии быть галантными с женщинами. На самом деле, это день не покупки тортика и цветов, а день, когда человечество еще должно расдерживать напоминание, что женщина имеет равное право на самоопределение, на любовь, на право работать, карьерный успех, политический успех, на жизнь.

Но, будем "танцевать" с того, что есть – 8 марта праздник нежной слабой женщины – потому что именно это празднуют на россии и в ОРДЛО.

"Слабая", ох, здесь я вспоминаю ополченку Корсу, командующего батальоном реактивного огня "Корса", который "Градами" уничтожил украинский город. И хочу она погибла в 2022 году, все равно в ОРДЛО это символ-внимание-женщины.

С 2014 года в ОРДЛО и на россии это праздник женщин в военной форме. А что поделаешь, женщина у нас имеет равные права, поэтому на стороне России против Украины воюет много женщин из Донбасса и России.

Да, у нас тоже женщины защищают Украину в рядах ВСУ, так она война, в ней люди с обеих сторон, и мужчины, и женщины, и даже дети.

Я вот не знаю по другим оккупированным территориям, но в Луганской и Донбассе женщины пошли в "народное ополчение" живо и в первых рядах. "Ополченки" ОРДЛО о них нанимали фильмы, сочиняли песни. Ну, какие-либо доказательства для "Миротворца". Но без внимания, чтобы остались тысячи женщин, которые просто сделали все, отправить мужчин на войну.

Матери, жены, любимые, именно они делали все, чтобы их "глава семьи и сильный пол" пошел мародерить и убивать. Главное требование женщин россии и ОРДЛО было – "пойди, убей украинцев и забери у них дом, награбь хоть что-то".

Я писала об этом, потому что именно так, под натиском матери пошел в "ополчении" брат моей кумовины Сергей Пуга. Конечно же, погиб. Конечно, мать живет в "лнр" (город Антрацит), как "мать героя", но вот правда без выплат от "лнр". Долгое время эта женщина ездила в мирную часть Украины, в Станицу, получала украинскую пенсию, потому что на лнр-овскую прожить трудно. Из льгот "мать героя" получил только бесплатный памятник и только благодаря Болотову, если кто помнит это первый "глава" "лнр". Потом о ней просто все забыли. Утраченная жизнь из-за зависти, жажды, ночи одной "слабой" женщины, которая наверняка празднует 8 марта, если не умерла.

Знаете, что мы мало изучили эту главу женщина на войне. Нет, свою голову мы изучили хорошо, а вот с их стороны нет. Я имею в виду сторону окупантов и коллаборантов.

А с их стороны женщины многое сделали зла. Женщины ОРДЛО, ставшие военными самые страшные и безжалостные палачи. Особенно те, кто стоит наших украинских военнопленных.

А еще, мне плохо от того, что мы так мало знаем о женщине-ополченке, потому что они снимают форму и становятся "мирными гражданами". До 2022 года женщины из ОРДЛО были закреплены частью российской разведки, потому что свободно передвигались по мирным частям Украины.

Зато мы уже многое знаем о россиянках. Женщин, матерей, сестер, любимых, радостно посылающих своих мужчин, убивать нас, украинцев.

Этот вирус "любви" заразил и ОРДЛО, после того, как россияне закрыли все шахты и шахты остались без работы, чтобы сразу стали смешены для своих "любимок", требующих подписать контракт и идти на войну.

Сейчас вдовы ОРДЛО это самые счастливые и веселые люди, потому что выплаты, подарки, внимание.

В ОРДЛО хорошо живут только семьи военных, поэтому женщины все активнее подписывают контракт, потому что мужчины, чтобы женились и вернулись к женщинам 200, все меньше, а деньги зарабатывать надо.

Вот 8 марта в ОРДЛО произошло скандалы во многих семьях. Женщины из семьи мужчины-шахтера скрываются от мобилизации и сидят дома, а зарабатывают женщины, все чаще поддерживаются от женского проклятия и обвинения в слабости. Ведь подруги, мужчины которых воюют или погибли и за них пришли гробовые, радостно делятся на зависть всеми подарками, машинами, новыми любовниками и шубами. Поэтому "иди воюй, как все" все чаще становится основным "блюдом праздника".

Но сегодня я не буду тасовать судьбы этих людей. их уже давно ждут в печле. Я просто хочу вам рассказать что-то веселое и красивое, опять же, женское, потому что праздник же.

А то мы все о войне и войне. Вот в женской колонии № 18 на Ростовщине выбирали самую красивую заключенную. Чем не праздничная новость?

В этой колонии отбывают наказание рецидивистки. Кто-то убил ребенка, кто-то мужчину, кто-то любовницу мужчины, кто-то куму, кто-то подругу, кто-то мать или сестру. Кто-то сидит за торговлю наркотиками, кто-то продает своего ребенка…

Но праздник есть праздник. Женщины в тюрьме надели красивые платья, вышедшие на сцену, потому что на россии тюремный романтик должен быть красивым.

Женщины в тюрьме, на самом деле тема табу россии. Если раньше снимали сюжеты, делали интервью, то рассказывали об этих колониях "женской нежности", а теперь это исчезло из информационного пространства, потому что это как-то идет в разрез со скрепами, как "русской женщины" в платке, который добросовестно молится в церкви и готовит человека щи, бита, бита.

Именно поэтому ФСИН перестала публиковать актуальную статистику по женскому криминалу в России. В интернете есть только данные на 2021 год, но это ни о чем, потому что с 2022 года женское уголовное преступление выросло в разы. На 2021 год по России заключенных женщин, находившихся в тюрьмах, было около 38 579 женщин, из них 10 079 в СИЗО, а 28 500 в исправительных колониях.

В настоящее время численность женщин в колониях значительно возросла. Ибо из "сво" возвращаются не только мужчины, но и женщины. Какие научены убивать, которыми безразлично на детей, стариков, на мужчин, и на всех. Женская агрессия умножена на алкоголь и наркотики – страшная сила. Именно поэтому на россии и в ОРДЛО тема женского криминала просто табуется, потому что общество, как на россии так и в ОРДЛО, уже как-то привыкло с веселыми вдовами и родной, убивающей друг друга за "гробовые", но еще не очень готовой принять женщину-убийцу.

Ну, а еще в ОРДЛО и на россии отдельный 8-мартовский трэш, это неизменные подарки женщинам. Кастрюли, сковороды, миксеры, блендеры, халаты получает среднестатистическая 30-45 летняя женщина. Молодежь в возрасте от 16 до 25 дарит цветы, конфеты, пиццу, суши. Люди старшего возраста 45-55 лет дарят халаты, кружки, опять же кастрюли, скатерти. Более богатые дарят золото или брендовые вещи, айфоны, конечно дорогие букеты. Более богатые дарят квартиры, автомобили или подорожают в Европе.

А вот мечтают женщин россии и ОРДЛО в возрастных категориях от 25 до 55 о спа, путешествиях, спорткарах… которые можно купить себе сами, когда получают "гробовые".