Повысят ли пенсию по инвалидности в мае: о чем следует знать гражданам

Как вырастут пенсии по инвалидности в мае

С 1 марта 2024 г. произошло очередное повышение пенсий для некоторых категорий лиц с инвалидностью. Эта информация на 06 мая 2024 года.

Лучше уточнять актуальные данные в Пенсионном фонде или на его официальном сайте. Об этих изменениях пишут в издании 24tv.ua.

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Кто получил прибавку?

Военные пенсионеры с инвалидностью в результате войны: I группа: +1 742,50 грн (до 15 347 грн) II группа: +1 407,75 грн (до 12 396 грн) III группа: +965,20 грн (до 8500 грн) Участники боевых действий: +562,70 грн. (до 4958 грн.)

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: I группа: +4 249,63 грн (до 12 437,11 грн) II группа: +3275 грн (до 9824,98 грн) III группа: +2550 грн (до 7598,95 грн)



Важно:

Минимальный размер пенсии по инвалидности для гражданских лиц не изменился с 1 января 2024: I группа: 2 760 грн II группа: 2520 грн (для неработающих) / 2093 грн (для работающих) III группа: 2093 грн (для неработающих) / 1674 грн (для работающих)

Пенсии для других категорий лиц с инвалидностью (например, ЧАЭС, общее заболевание) также не индексировались с марта.

Детальнее о пенсиях по инвалидности в 2024 году:

Пенсия по возрасту: [удален недействительный URL-адрес]

[удален недействительный URL-адрес] Пенсия военным пенсионерам: [удален недействительный URL-адрес]

[удален недействительный URL-адрес] Пенсия ликвидаторам ЧАЭС: [удален недействительный URL-адрес]

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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