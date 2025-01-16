Японские друзья из KYODO NEWS🇯🇵 у меня на днях спросили, почему так мало пленных северокорейских🇰🇵 военных?

И правда, активно северокорейские подразделения участвуют в боевых действиях уже как 2 месяца, понесли колоссальные потери, более 4 тысяч тел, а пленных всего 2!

Ответ многим может не понравиться, особенно тем, кто рассказывал, что северокорейские военные будут бежать в самоволку и разбегаться на поле боя. Ещё один пример насколько некоторые наши "эксперты", которые комментировали тему КНДР, плохо знали тему, которую они комментировали или не знали её от слова совсем.

Прежде всего, северокорейцы высоко дисциплинированные военные. Дисциплина там – железная. Дисциплина завязывается на чувстве долга и высокой мотивации, морально-психологической устойчивости и бесстрашии. Северокорейцы отчаянные и высокомотивированные бойцы. Но, что самое главное, если они получают ранение и, нет возможности раненного эвакуировать, то побратимы трёхсотого добивают, либо он сам кончает жизнь самоубийством.

Вариант сдачи в плен для них позорный, причём это настолько вбито в мозг, что самоубийство для них естественный процесс, чтобы не быть опозоренным.

По северокорейцам можно ещё много говорить, насколько они лучше воюют, нежели россияне и наоборот, в чём они профаны, но на вопрос, почему они так редко попадают в плен, ответ банально прост – они в плен не сдаются.