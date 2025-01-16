Японські друзі з KYODO NEWS🇯🇵 у мене днями запитали, чому так мало полонених північнокорейських військових?

І справді, активно північнокорейські підрозділи беруть участь у бойових діях вже як 2 місяці, зазнали колосальних втрат, понад 4 тисячі тіл, а полонених лише 2!

Відповідь багатьом може не сподобатися, особливо тим, хто розповідав, що північнокорейські військові бігтимуть у самоволку та розбігатимуться на полі бою. Ще один приклад, наскільки деякі наші "експерти", які коментували тему КНДР, погано знали тему, яку вони коментували чи не знали її від слова зовсім.

Насамперед північнокорейці високо дисципліновані військові. Дисципліна там – залізна. Дисципліна зав'язується на почутті обов'язку та високої мотивації, морально-психологічної стійкості та безстрашності. Північнокорейці відчайдушні та високомотивовані бійці. Але, що найголовніше, якщо вони отримують поранення і немає можливості пораненого евакуювати, то побратими трисотого добивають, або він сам кінчає життя самогубством.

Варіант здачі в полон для них ганебний, причому це настільки вбито в мозок, що самогубство для них є природним процесом, щоб не бути зганьбленим.

По північнокорейцям можна ще багато говорити, наскільки вони краще воюють, аніж росіяни і навпаки, в чому вони профани, але на питання, чому вони так рідко потрапляють у полон, відповідь банально проста – вони в полон не здаються.