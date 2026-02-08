Почему США не будут вводить санкции против Росатома из-за обстрелов наших АЭС

Путин понимает: победа на фронте в ближайшее время практически невозможна. Вся ставка уходит на блекаут. И здесь есть один нюанс: США еще два года будут критически зависимы от целого ряда импортируемых из России компонентов ядерной промышленности.

1. США воздерживались и будут воздерживаться от санкций против двух отраслей российской экономики: против санкций на производителей удобрений и против Росатома. Ввести санкции на эти отрасли российской экономики – выстрелить себе в ногу. И поэтому сейчас, я не верю в то, что произойдут какие-то кардинальные изменения, о которых так много начали у нас говорить на разных уровнях.

2. Наша ключевая проблема состоит в том, что едва ли не единственным инструментом давления на Путина в вопросе обстрелов подстанций возле АЭС является личная просьба Трампа. Конечно, нам нужно развернуть информационную машину, что Россия хочет повторить Чернобыль, должен появиться испуг наших соседей, но без элемента просьбы Трампа этот процесс вряд ли сдвинется с места.

3. Между тем именно в этом контексте следует смотреть на слив информации, которую россияне отказались передавать в американское управление Запорожскую АЭС. Думаю, это как раз часть мер предосторожности РФ в будущих торгах с США. Запорожская АЭС с 90-х была "полигоном" для американских технологий и для американцев очень чувствительно то, что эти технологии оказались в руках россиян. И они будут готовы многое сделать, чтобы иметь контроль над ЗАЭС. (если кому интересно больше деталей, рекомендую книгу Евгения Мочалова и Виталия Крыжевского "Первая энергетическая. Война, которую россия проиграла".

4. Если попытаться посмотреть на все это несколько шире, имеем достаточно сложную картину внутри США по поводу будущих отношений с РФ. С одной стороны есть желание заработать на "проектах Дмитриева" (Зеленский озвучил астрономические предложения в 12 трлн). С другой, есть концепция Бесента о максимальном вытеснении России из нефтяных расписаний всего мира. Это два прямо противоположных направления, которые могут сойтись только в одном случае: если Путин согласится на вторичную роль в игре США против Китая. Дело в том, что в этих мифических 12 триллионах заложены абсолютно реальные редкоземы Арктики. А это прямой конфликт с Пекином. Все остальное, особенно сверхдорогая добыча арктических углеводородов, интересует США, но в отдаленной перспективе. И здесь мы имеем ключевую проблему: США одной рукой делают одно, а другой прямо противоположное.

5. Насколько я понимаю, россияне поставили перед собой задачу к лету сделать частичный блекаут Украины. И дальше выйти на результативные для себя переговоры. И это для нас главный вызов. Особенно, учитывая, что пока только ищутся решения, как это предотвратить.