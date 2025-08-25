Почему гарантии безопасности для Украины могут стать ловушкой

Проблема в том, что они сейчас воспринимаются как компенсация территориальных компромиссов со стороны нашей страны. То есть увязываются Западом с уступками Украины как шаг поддержки и формальной стабилизации.

Однако на самом деле гарантии безопасности должны быть органически "вшиты" в архитектуру долгосрочного характера как элемент стратегического и действенного сдерживания России.

Каков риск? Безопасные позиции для Украины не должны стать очередными декларативными бумажками, а фактически приглашением для отсроченной эскалации со стороны РФ красной дорожкой для нее.

Дело в том, что в ситуации нагнетания страха глобальной войны РФ против стран НАТО, у последних возникает соблазн дать Украине только формальные гарантии, которые могут быть в итоге интерпретированы как фактическое поощрение РФ к предстоящему рецидиву нападения на Украину и предотвращению возможности нападения на страны НАТО.

Вариант в виде компонента так называемой "стратегической неопределенности", который не позволял бы Москве четко понимать, в какой степени союзники готовы будут помогать защищать Украину, тоже может не сработать.

Ведь, если сегодня Запад отказывается воевать с Россией на стороне Украины, нет оснований верить, что такая готовность у него вдруг появится в случае новой эскалации после остановки нынешней войны. Путин это отлично понимает.

Именно это самый сложный и болезненный вопрос в теме гарантий безопасности для Украины.