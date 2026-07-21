На прошлой неделе стало известно, что "Норникель" консолидировал выпуск платиноидов в Мончегорске. Интересно, что город Мончегорск – это город за полярным кругом, где зима начинается уже в октябре, а среднегодовая температура составляет минус 1,5 градуса. Все больше таких производств в России становится больше.

Кроме никеля, платины и меди в зоне вечной мерзлоты производят, например, сжиженный газ. В случае ликвидации производственных мощностей в таких городах перед началом там зимы, их восстановление растянется на 5-7 лет именно из-за сложных климатических условий, а города даже на следующее лето станут непригодными для жизни. Наиболее интересным моментом станет изменение стратегии украинских ударов из-за смены акцентов: из ударов по Москве – на отдаленные регионы рф.

Незащищенные Норильск, Якутск, Сабетта и другие города являются неплохой мишенью для украинских БПЛА, дальность ударов которых показывает явный прогресс. Хотя удары по Москве и имеют большое психологическое значение, перенос ударов Украины на отдаленные регионы будет означать прекращение существования России в тех формах, в которых она существует сейчас.

Если Украина изменит стратегию, с учетом экономических уязвимостей России и с привязкой таких уязвимостей к сложным климатическим условиям, то федерация не сможет пережить следующую зиму. Об этом поговорил на украинском государственном телеканале FreeДОМ. (Рисунок создан ИИ, он художник – он так видит.