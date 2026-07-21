Весь наш переход политики на улицу – это история о неработающем парламенте.

Задача парламента – представлять разные группы и разные точки зрения. Чтобы они уравновешивали друг друга, договаривались друг с другом, а решения становились результатом компромисса. Раз в 5 лет состав парламента приводится в соответствие с актуальными настроениями.

Но война не дает нам обновить парламент. Поэтому мы оказались в ситуации, когда общественные настроения и повестка дня уже изменились, а Верховная Рада – нет. Страна живет в 2026 году, а парламент до сих пор представляет настроения образца осени 2019-го.

В результате все, кто чувствует себя недопредставленным, уже второй раз берут картонки и выходят на улицу. И как с этим быть в ситуации, когда выборов до завершения войны не будет – я не знаю.