Переговоры завершились предсказуемо: победой Путина и поражением Трампа

Уже накануне встречи президента Соединенных Штатов и президента Российской Федерации на Аляске многие наблюдатели выражали серьезные сомнения в ее результативности. Если б у Дональда Трампа действительно были рычаги давления на российского лидера, способные привести хотя бы к прекращению огня в российско-украинской войне, он задействовал бы их и во время многочисленных телефонных разговоров. Но Владимир Путин упрямо отвергал любые требования американского президента.

Однако в этих разговорах российский лидер умело использовал человеческие слабости и политическую недальновидность Трампа для затягивания времени — чтобы продолжать войну без угрозы серьезного внешнего давления. И ему это удавалось не раз.

Начало общения с неизменными комплиментами в адрес американского коллеги побуждало Трампа отказываться от любых новых мер. Даже когда в мае европейским лидерам удалось склонить его к согласованному пакету санкций против России в том случае, если Путин не пойдет на прекращение огня 12 мая, российский президент просто предложил возобновить переговоры в Стамбуле. Эти переговоры оказались очередной имитацией "мирных намерений", а вот Трамп в итоге отказался от согласованного давления.

Теперь мы видим ту же самую картину. После очередного телефонного разговора Путина и Трампа, за которым последовал массированный обстрел Киева и других украинских городов, Кремль столкнулся с 50-дневным ультиматумом американского президента. Новые санкции могли бы ударить не только по России, но и по ее энергетическим спонсорам — Китаю и Индии.

Путину необходимо было добиться отказа Трампа от подобного давления хотя бы ради сохранения рынка для своей нефти. Если не ради Индии, с которой Трамп уже вступил в экономическую конфронтацию, используя войну как предлог, то хотя бы ради Китая.

И российский президент нашел удачное противоядие этому давлению — личную встречу, о которой, по слухам, давно мечтал Трамп. В результате никаких новых санкций вводить не собираются, снова звучат обещания "через две-три недели" — складывается впечатление, что это не Путин тянет время, а сам Трамп отказывается от серьезного воздействия на Россию.

Переговоры завершились предсказуемо: победой Путина и поражением Трампа. Российский лидер получил еще одно доказательство краха международной изоляции, которой с таким трудом добился его предшественник в Белом доме. В аэропорту Аляски ему постелили красную дорожку, а президент Соединенных Штатов лично встречал его у трапа самолета. И что еще важнее — Трамп фактически перешел на позицию Путина.

Напомню: всё начиналось с требования безусловного прекращения огня и немедленных мирных переговоров. Но уже в мае Трамп согласился обсуждать условия, при которых это прекращение может произойти, и уверял западных лидеров, что никогда не настаивал на "безусловности". Теперь же он открыто соглашается с Путиным, что прекращение огня невозможно и что "лучше говорить о мирном договоре".

Но сколько лет дипломаты будут готовить этот договор? Сколько еще ракет и бомб упадет на украинские города? Сколько украинской земли окажется под российской оккупацией? А Трамп сможет лишь разводить руками и заявлять, что он "обеспечил пространство для дипломатии".

В этом и состоит стратегия Путина: продолжать войну и одновременно вести переговоры, чтобы лишить Запад возможности усиливать санкционное давление и увеличивать помощь Украине. На Аляске российский президент предсказуемо добился именно этого. Потому что симпатии Трампа изначально были на стороне Путина, а не на стороне Украины и "коллективного Запада".

Трамп, судя по итогам встречи, уже и сам не ощущает себя частью этого Запада. Если так будет продолжаться дальше, то к окончательному повороту Путина в сторону Китая добавится еще и поворот Соединенных Штатов — в сторону от Запада и от самой демократии. Разница лишь в том, что у России действительно есть куда поворачивать — к Китаю. А у Америки кроме западных союзников других просто не существует.