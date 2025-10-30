Переговоры о Трамп-Си. Украина отложена на потом

Трамп заявил, что поднял вопрос Украины, но китайское государственное агентство Синьхуа ни словом об этом не обмолвилось.

Главный итог полуторачасовых переговоров – стороны начали диалог с годового моратория на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить пошлины, а Китай снял ограничения на редкоземы. Это значит, что на старте стороны согласились на начало конструктивного диалога. Просто, чтобы мы лучше понимали настроение сторон приведу два заглавия из русской версии Синьхуа: "Сы Цзиньпин призывал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" и "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова". Годовой мораторий – это, во-первых, долгие переговоры, которые Трамп хочет завершить до выборов 4.11.2026, а Си понимает, что у Трампа есть временной лимит. Следовательно, все главные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая-июня 2026 года. Официальный Пекин не упомянул Украину вообще. Это было абсолютно предсказуемо. Я повторю то, что говорю много месяцев подряд: мы должны сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс давления КНР на Москву. Начинается очень сложный процесс переговоров, где мы (Украина) не приоритетный вопрос для одной из сторон. Мы всего лишь часть этого переговорного процесса в контексте безопасности в Европе.

После февральской проблемы в Овальном кабинете мы смогли стать частью выборов в США и вошли в обязательный приоритет выборов в США. Сейчас наша задача стать (в положительном смысле) частью приоритета для Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики в китайском направлении.