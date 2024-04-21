Пенсионерам перечислят выплаты в мае: какую ожидать надбавку

Части пенсионеров перечислят пенсионные выплаты в мае. Речь идет о тех, кто достиг определенного возраста.

Детальнее об этом рассказало издание "На пенсии". В частности, для получения доплаты следует удовлетворять двум критериям.

Таким образом, в мае надбавку могут ожидать украинские пенсионеры от 70 лет. Также важно, чтобы их нынешние выплаты не превышали 10340,35 гривны.

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Какую надбавку стоит ожидать пенсионерам

Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. В частности:

дополнительные 300 гривен получат граждане от 70 до 74 лет;

456 гривен к пенсии предоставят украинцам от 75 до 79 лет;

570 гривен – гражданам, которым исполнилось более 80 лет.

Следует заметить, что перерасчет выплат произойдет автоматически. Поэтому пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд для получения надбавки. В то время как украинцы дополнительные выплаты получат в месяц после их достижения соответствующего возраста.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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