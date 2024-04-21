Пенсіонерам перерахують виплати у травні: яку очікувати надбавку

Частині пенсіонерів перерахують пенсійні виплати у травні. Йдеться про тих, хто досяг певного віку.

Детальніше про це розповіло видання "На пенсії". Зокрема, для отримання доплати потрібно відповідати двом критеріям.

Таким чином у травні надбавку можуть очікувати українські пенсіонери від 70 років. Також важливо, аби їхні теперішні виплати не перевищувати 10 340,35 гривні.

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На яку надбавку варто очікувати пенсіонерам

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Зокрема:

додаткових 300 гривень отримають громадяни від 70 до 74 років;

456 гривень до пенсії нададуть українцям від 75 до 79 років;

570 гривень – громадянам, яким виповнилося понад 80 років.

Варто зауважити, що перерахунок виплат відбудеться автоматично. Тому пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду для отримання надбавки. Тоді як українці додаткові виплати отримають на місяць після їхнього досягнення відповідного віку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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