Парад 9 мая в Москве – это был позор, потому что была представлена техника, которую мы почти не видим в зоне боевых действий, поскольку российские оккупационные войска ее почти не используют.

Давайте возьмем среднестатистические танки Т-72, Т-80 и Т-90, которые были представлены. Это основные боевые танки России, которые она называет "современными". Т-72Б, причем эта модернизация сделала танк похуже: на первом Т-90 было больше уязвимых участков, чем на советском Т-72Б.

Этих танков сейчас очень мало. Если они есть на Красной площади, почему мы не видим их ежедневно в массовых танковых кулаках, которые идут на прорыв наших рубежей? меньше, и почти все базы в России сейчас опустошены.

Восстановлением Т-80 занимается "Омсктрансмаш". Производства Т-80 нет вообще – есть только линии восстановления и уровня Т-80 БВМ. Так же и в отношении других танков.

Речь идет о том, что в России не осталось даже тех танков, которые были в самом большом количестве серийного производства и в самом большом количестве на складах.

Также в российских подразделениях нет штатной комплектации боевыми бронированными машинами (ББМ). Как правило, на батальон должно быть 33 единицы ББМ, но сейчас их только 11-12. практически всех формирований русских оккупационных войск.

Средний показатель штатной комплектации танками и ББМ – 20-30%.