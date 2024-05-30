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Война в Украине

Отставные генералы НАТО призвали снять ограничения на использование оружия Украиной

Александр Коваленко

Отставные генералы НАТО призвали снять ограничения на использование оружия Украиной
Отставные генералы НАТО призвали снять ограничения на использование оружия Украиной

Отставные генералы НАТО нарушили тёплую негу сбалансированной повестки накануне 75-й годовщины Североатлантического альянса.

Группа отставных генералов, занимавших не последние посты в альянсе, обратилась с открытым письмом с призывом о снятии ограничений на передаваемое Украине оружие, предоставить вооружение, обеспечивающее технологическое превосходство над россией, обеспечить своевременные поставки всей необходимой номенклатуры и т.д.

Фактически, каждый пункт, описываемый в письме, в полной мере отражает нужды Украины в непростом противостоянии с российскими оккупантами и как завершающий аккорд – гарантии вступления в НАТО.

Можно долго говорить о том, насколько такое письмо своевременное и лучше поздно, чем никогда, но скажу так – оно крайне уместно в нынешней ситуации, когда актуальна дискуссия о предоставлении Украине права нанесения ударов по территории россии. Сама по себе дискуссия уже указывает на то, что пацифизм и толерантность, осторожность и бесхребетность, отходят на задний план. Популярны темы решительного характера.

Да, мы не живём во времена Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, когда вопросы с ликвидацией угроз решались оперативно и бескомпромиссно, но и взращиваемый десятилетиями в Европе и в целом, Западном политикуме пацифизм, доказал свою жизне-неспособность.

Время менять векторы.

Источник:Telegram

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