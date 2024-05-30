Відставні генерали НАТО закликали зняти обмеження на використання зброї Україною

Відставні генерали НАТО порушили теплу насолоду збалансованого порядку денного 75-ї річниці Північноатлантичного альянсу.

Група відставних генералів, які займали не останні пости в альянсі, звернулася з відкритим листом із закликом про зняття обмежень на зброю, що передається Україні, надати озброєння, що забезпечує технологічну перевагу над росією, забезпечити своєчасне постачання всієї необхідної номенклатури тощо.

Фактично кожен пункт, що описується в листі, повною мірою відображає потреби України в непростому протистоянні з російськими окупантами і як завершальний акорд – гарантії вступу до НАТО.

Можна довго говорити про те, наскільки такий лист є своєчасним і краще пізнішим, ніж ніколи, але скажу так – він вкрай доречний у нинішній ситуації, коли актуальна дискусія про надання Україні права завдання ударів по території росії. Сама по собі дискусія вже вказує на те, що пацифізм та толерантність, обережність та безхребетність відходять на задній план. Популярні теми рішучого характеру.

Так, ми не живемо за часів Рональда Рейгана і Маргарет Тетчер, коли питання з ліквідацією загроз вирішувалися оперативно і безкомпромісно, але й пацифізм, що вирощувався десятиліттями в Європі і в цілому, Західному політикумі, довів свою життєздатність.

Час міняти векторів.