Вадим Денисенко

Отказ Индии от русской нефти. Как работают файлы Эпштейна

У Трампа нет другого варианта перебивать темы "поднятые" файлами Эпштейна, нежели как демонстрировать антироссийские настроения

• 1 •

Файлы Эпштейна практически делают невозможным выход США из переговорного процесса по Украине. В этих файлах замарано настолько много политиков и бизнесменов старшего и среднего поколения, что, честно говоря, трудно превратить все это в шпионский скандал. Переход в шпионскую историю будет означать, что целое поколение американских политиков были русскими шпионами. А это, во-первых, ложь. А во-вторых, я бы не преувеличивал роль одноразового секса, даже записанного на пленку в мировой истории.

• 2 •

Сейчас многие сравнивают файлы Эпштейна со знаменитыми любовными романами шпионов прошлого. Но любовный роман и одноразовая история, даже с последующими венерическими болезнями – это две разные вещи. Возможно даже фундаментально разные вещи. Конечно, дальнейшие подробности будут портить жизнь американским политикам вообще и Трампу в частности. Но секс с российскими представительницами ФСБ это важно, но это еще не означает государственную измену или агентурную работу. Теоретически возможное изнасилование несовершеннолетней девушки гораздо важнее обвинения.

• 3 •

Файлы Эпштейна – это сегодня не русская игра. Это американская история дипстейта, которая приведет к более быстрому изменению поколений американских политиков, а не к росту лояльности американских элит к России. И в этом между прочим глубинный провал этой спецоперации. Ну а пока Трамп вынужден обороняться. И единственный способ обороны – давить экономически на Россию.

• 4 •

Теперь по поводу Индии. В 2025 году ежедневный экспорт российской нефти составлял 3,4 млн баррелей. На Индию приходилось 1,4 млн. Накануне звонка Трамп-Моди, министр энергетики Индии заявил, что в марте они снизят закупку российской нефти до 0,8 млн баррелей. Моди, в своем комментарии по поводу звонка Трампа, о нефти не сказал ни слова. Другими словами, о полном прекращении закупки российской нефти речь вообще не идет. В оптимистическом сценарии можем говорить об вероятном уменьшении закупки российской нефти на 30-40%. Это много, но только если это действительно будет замещение российской нефти, а не подмена российской нефти российской, но под чужим флагом. Но даже в таком случае это все равно будет означать большие скидки и потери РФ от нефтяных поступлений.

• 5 •

В любых обстоятельствах, вся эта история приведет к увеличению потерь для российского бюджета. Российская экономика продолжит свое падение. И кризисные явления будут только увеличиваться. Это не приведет к коллапсу в 2026 году, как многие предсказывают. Но провалы будут ощущаться практически, а во всех отраслях русской экономики.

Источник:facebook.com

