Опасные мечты Трампа

Президент Трамп хочет заставить Украину подписать позорное "мирное соглашение" с путинской Россией к годовщине своего президентского правления (январь 2026). Он прекрасно понимает, что это соглашение означает плохо скрытую капитуляцию Украины перед Россией и выводит Путина из роли агрессора и неудачника в роль международного победителя и друга могущественного Трампа.

Остановка войны позволит Трампу реализовать "план Маршалла-2", но не в Украине, а в путинской России за счет замороженных российских активов в Европе. Реализация этого плана позволит США контролировать Россию, как когда-то проигравшую войну гитлеровскую Германию.

Признание капитуляции Украины и передача части ее территории Кремлю ,по мысли Трампа, должна остановить, порожденный войной с против Украины, глубокий экономический кризис в России и, благодаря усилиям Трампа, укрепить ее международное положение.

Эта сделка Трампа надолго отрывает Украину от Европы и делает ее зависимой от "победившей" России. Европа оказывается зажатой между наступающей путинской Россией и агрессивной трамповской Америкой. Россия и США будут вести активную и синхронизированную гибридную войну с целью стирания цивилизационной идентичности Европы и превращения ее в миграционный отстойник всей Евразии.

В свою очередь, путинская Россия будет благодарна Трампу за передачу части Украины, а Трамп будет надеется, что Россия отвернется от надоевшего и опасного Китая в пользу дружбы с Америкой.