Окружение Покровска: что важно знать

Сейчас много говорят о том, что российское командование планирует окружить Покровск и только потом начать штурм города. В некотором смысле, это верная задумка, ведь изолированный город в обороне долго не продержится, вот только одно дело планировать, а совсем другое – реализовать.

Российским войскам, задействованным сейчас в районе Покровска критически не хватает сил и средств для того, чтобы реализовать план с окружением, поскольку он требует просто колоссальных ресурсов.

Для того чтобы окружить город и не просто окружить, но и сформировать по ЛБС окружения фланги, буферные зоны контроля, РОВ необходим потенциал группировки численностью не менее 150 тысяч тел, в то время как на всём Покровско-Кураховском направлении сосредоточено чуть более 100 тысяч тел. То есть, даже если снять все войска с Кураховского направления и, сосредоточить на Покровском, для проведения операции по окружению города, их не хватит на реализацию задуманного.

Иными словами, в нынешних условиях, окружение Покровска физически невозможно.

В свою очередь РОВ будут пытаться, в первую очередь, перерезать логистику к городу. Ближайшая артерия, находящаяся под угрозой это трасса 04-06, вдоль которой идёт ещё и железная дорога. Думаю, что в ближайшие дни мы увидим с вами ожесточённые бои в районе Котлине, на что будут брошены подразделения 55-й ОМСБр 41-й ОВА.

Если им удастся занять это село, то РОВ вполне предсказуемо поползут вдоль 04-06 на запад к административной границе с Днепропетровской областью. Это направление для них, в рамках выход на админ-границу области куда выгоднее видится, чем тянуться вдоль речки Солёная, создающей множество рельефно-ландшафтных неудобств и препятствий.

Во вторую очередь РОВ не оставят попыток выхода на М-30 и перерезать её к западу от Покровска для них куда приоритетная задача, чем окружать сам город. Причём это касается не только М-30 к западу от Покровска, но и восточной логистики 05-04 на Константиновку. И многие как-то позабыли об этой ветки, а она сейчас находится под угрозой перерезания как никогда ранее.

Дело в том, что РОВ находятся менее чем в 2-х километрах от развилки 05-04 к северу от Воздвиженки. Село, державшее оборону более 5 месяцев продавливают и его оккупация – это вопрос времени, равно как и последующий выход РОВ на участок 05-04 между Малиновкой и Водяным вторым.

Таким образом, в ближайшее время РОВ будут в основном заняты в районе Покровска формированием условий для основной фазы наступления на город, частью чего является последовательное перерезание логистики. Но, начинать эту основную фазу, до того, пока не срезан Кураховский выступ, пока не перерезана логистика, мягко говоря, не логично. Но где россияне, а где логика? Если будет поставлена задача штурмовать город до инаугурации Дональда Трампа, они начнут это делать и для нас всё же, лучше будет, чтобы они начали это раньше, нежели позже. Лучше тем, что уровень соотношения потерь и результативности, будет совсем не на пользу РОВ.